Новый способ доставки лекарств в организм разработали новосибирские ученые

Ученые Института химической кинетики и горения им.В.В.Воеводского (ИХКГ) разработали нанокапсулы, позволяющие доставлять труднорастворимые лекарства в организм, сообщил заведующий лабораторией магнитных явлений ИХКГ Николай Поляков журналистам в четверг.

«Биодоступность лекарственных препаратов определяется их растворимостью и транспортом через клеточные мембраны, большая часть выпускаемых препаратов содержит малорастворимые молекулы (…) Отдельные молекулы лекарственных препаратов мы помещаем в своеобразные нанокапсулы из водорастворимых, например, полимеров», — рассказал он.

По словам Полякова, в этом случае обеспечивается быстрое всасывание лекарства в кровь, при этом терапевтическая доза лекарств может быть значительно снижена.

Поляков отметил, что в лаборатории исследовано около 20 лекарственных препаратов разных классов: средства против аритмии, гипотензивные, статины, снижающие холестерин и т.д.

«Практически для всех метод сработал», — подчеркнул ученый.

Он добавил, что еще одной задачей является изучение реакций, происходящих с входящими в состав лекарств веществами под воздействием света — это позволяет выявить побочные реакции, такие фотодерматит и так далее.

interfax-russia