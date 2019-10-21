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31 млрд рублей — объем поддержки компаний фармпромышленности, реализующих КППК

Определен перечень компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Организациям, реализующим КППК, предоставляется доступ к механизмам льготного кредитования. Об этом рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга России, единый перечень сформирован из 711 заявок от организаций из 70 регионов, среди которых 69 – федерального значения и 642 – регионального.

Наибольшая доля выделяемых средств приходится на компании химической промышленности, а также лесопромышленного комплекса и металлургической промышленности. Механизм поддержки организаций, реализующих КППК, является самым масштабным инструментом в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Общий объем средств, запланированных к инвестированию в рамках КППК, составит около 2,5 трлн рублей, — заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Информация по объему финансирования в рамках отраслей:

  1. Химическая промышленность – 145 заявок на сумму 715 млрд рублей;
  2. Лесопромышленный комплекс – 127 заявок на сумму 576, 8 млрд рублей;
  3. Металлургическая промышленность – 70 заявок на сумму 367,6 млрд рублей;
  4. Автомобильное машиностроение – 43 заявки на сумму 304,4 млрд рублей;
  5. Прочие отрасли промышленности – 138 заявок на сумму 150,9 млрд рублей;
  6. Железнодорожное машиностроение – 15 заявок на сумму 117,2 млрд рублей;
  7. Энергетическое машиностроение – 23 заявки на сумму 102,3 млрд рублей;
  8. Легкая промышленность – 37 заявок на сумму 40,8 млрд рублей;
  9. Фармацевтическая и косметическая промышленность – 16 заявок на сумму 31 млрд рублей;
  10. Сельскохозяйственное, строительно-дорожное и пищевое машиностроение – 59 заявок на сумму 23,5 млрд рублей;
  11. Тяжелое машиностроение – 13 заявок на сумму 15,8 млрд рублей;
  12. Судостроение – 4 заявки на сумму 7,8 млрд рублей;
  13. Нефтегазовое машиностроение, в том числе производство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции – 7 заявок на сумму 3,1 млрд рублей;
  14. Станкоинструментальная промышленность – 14 заявок на сумму 2,4 млрд рублей.

gmpnews

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Октябрь 21, 2019 | Просмотров: 71