Проект по лекарственному возмещению оценили уже более 20 тысяч жителей Кировской области Санкт-петербургский «Фармсинтез» успешно прошел сертификационный аудит GMP » 31 млрд рублей — объем поддержки компаний фармпромышленности, реализующих КППК Определен перечень компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Организациям, реализующим КППК, предоставляется доступ к механизмам льготного кредитования. Об этом рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. По словам главы Минпромторга России, единый перечень сформирован из 711 заявок от организаций из 70 регионов, среди которых 69 – федерального значения и 642 – регионального. Наибольшая доля выделяемых средств приходится на компании химической промышленности, а также лесопромышленного комплекса и металлургической промышленности. Механизм поддержки организаций, реализующих КППК, является самым масштабным инструментом в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Общий объем средств, запланированных к инвестированию в рамках КППК, составит около 2,5 трлн рублей, — заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Информация по объему финансирования в рамках отраслей: Химическая промышленность – 145 заявок на сумму 715 млрд рублей; Лесопромышленный комплекс – 127 заявок на сумму 576, 8 млрд рублей; Металлургическая промышленность – 70 заявок на сумму 367,6 млрд рублей; Автомобильное машиностроение – 43 заявки на сумму 304,4 млрд рублей; Прочие отрасли промышленности – 138 заявок на сумму 150,9 млрд рублей; Железнодорожное машиностроение – 15 заявок на сумму 117,2 млрд рублей; Энергетическое машиностроение – 23 заявки на сумму 102,3 млрд рублей; Легкая промышленность – 37 заявок на сумму 40,8 млрд рублей; Фармацевтическая и косметическая промышленность – 16 заявок на сумму 31 млрд рублей; Сельскохозяйственное, строительно-дорожное и пищевое машиностроение – 59 заявок на сумму 23,5 млрд рублей; Тяжелое машиностроение – 13 заявок на сумму 15,8 млрд рублей; Судостроение – 4 заявки на сумму 7,8 млрд рублей; Нефтегазовое машиностроение, в том числе производство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции – 7 заявок на сумму 3,1 млрд рублей; Станкоинструментальная промышленность – 14 заявок на сумму 2,4 млрд рублей. gmpnews