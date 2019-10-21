В Бурятии создаются производства в рамках проекта развития биофармтехнологий

В рамках заседания Совета по науке и инновациям при Главе Бурятии обсудили вопрос исполнения мероприятий «дорожной карты» по развитию в республике биофармтехнологий, которая была утверждена в октябре 2018 года.

В плане выделены три направления: промышленных биотехнологий и производства медицинских изделий, биофармацевтики и биомедицины, а также сельскохозяйственных и пищевых биотехнологий,

Первый заместитель министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Унгаев отметил, что особое внимание, по одному из направлений, было уделено развитию лекарственного растениеводства.

В феврале были определены фермерские хозяйства и предприниматели, заинтересованные в выращивании лекарственных трав. В мае 2019 года предприниматель Буда Данилов в режиме пилотного проекта посеял 30 гектаров аптечной ромашки и 5 гектаров лекарственной календулы. Это был первый опыт промышленного посева, — сообщил он.

Выросшие в Бурятии травы отправили на анализ крупнейшему в России производителю лекарственных средств из целебных растений — АО «Красногорсклексредства», с которым минпромторг республики провел переговоры о возможности реализации растений.

Оказалось, наша ромашка и календула обладают высокими фармакологическими свойствами. Они в разы выше чем у трав, которые закупают в Польше, — отметил Буда Данилов.

Алексей Цыденов поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия республики проработать наиболее эффективные направления в сфере производства лекарственных растений.

Алексей Унгаев рассказал и о самых крупных реализующихся проектах направления «Промышленные биотехнологии и производство медицинских изделий».

В мае Росздравнадзор зарегистрировал первый в мире лабораторный тест для диагностики хронической ишемии мозга, разработанный компанией ООО «ДРД». Сейчас ведется работа по апробации тестов в различных клиниках России, в том числе, в поликлиниках №1 и №4 Улан-Удэ. Компания «ДРД» и индийская компания «Меданта» обсудили возможность сотрудничества по продвижению на индийском рынке. На базе клиники «Меданта» планируется проверка гемотестов. После успешных испытаний возможно развитие сотрудничества и проведение клинических испытаний для регистрации теста в Индии, — сообщил он.

В июле 2019 года ООО «Шэнэ Скин» открыло производство аналога живой кожи на территории Промышленного парка. В августе компания получила международный патент, который дает проекту защиту по всему миру на 2,5 года. В настоящее время проводятся токсикологическая и техническая экспертизы для подачи заявки в Росздравнадзор на регистрацию продукта как медицинского изделия.

Медицинская компания «Диамед» в 2019 году начала реализацию нового проекта по созданию автоматизированных центров клеточной иммунной терапии рака совместно с японским университетом МИЕ, Новосибирским научно-исследовательским институтом фундаментальной и клинической иммунологии и компанией «Аспера», которая является резидентом Сколково. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 20 млн долларов. По данному проекту также организовано сотрудничество с индийской компанией «Меданта».

Медицинский кислород, наряду с техническими газами в Промышленном парке Бурятии будет производить ООО «Байкалпромгаз». Сейчас компания приступила к монтажу производственных мощностей.

Следующий инновационный проект в этой отрасли — производство современных протезов. Инициатор — компания ООО «Салют-Орто». Данная компания основана в 2018 году после акселерации региональных инициатив в Фонде поддержки социальных проектов АСИ. В феврале 2019 года «Салют-Орто» получила республиканскую субсидию на компенсацию части стоимости высокотехнологичного оборудования.

По направлению «Биофармацевтика и биомедицина» МИП «Байкалэкопродукт» инициировало проект по созданию производства инфузионных растворов. Напомним, в рамках Восточного экономического форума между Правительством республики и индийской компанией Star Overseas подписано соглашение по строительству в Бурятии завода данного профиля.

gmpnews