Bayer опротестует решение суда по патентному спору с «Нативой»

Накануне суд отказал в удовлетворении иска. «Bayer разочарован решением суда и считает, что права компании на интеллектуальную собственность были нарушены,- отметил представитель оригинатора в беседе с «ФВ». — По нашему мнению, суд не принял во внимание существенные факты, установленные патентоведческой экспертизой, назначенной судом».

«Натива» ссылается на факт использования собственного патента и утверждает, что тем самым не нарушает права Bayer, добавили в пресс-службе. Между тем, патентоведческая экспертиза, проведенная по поручению суда «подтверждает обоснованность претензий нашей компании».

Напомним, назначенный судом эксперт, старший научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Аннета Агранович, сделала вывод о том, что при производстве препарата «Сорафениб-натив» «Натива» не использует собственный патент.

Ситуацию также прокомментировал генеральный представитель Bayer в странах СНГ Нильс Хессманн. «Препарат «Сорафениб-натив» зарегистрирован в МЗ РФ как дженерик оригинальной молекулы сорафениб, патент на которую принадлежат Bayer и истекает в 2022 году, — заявил он. — Решение суда о том, что «Натива» использует свой патент на оригинальную молекулу, вызывает логичный вопрос, почему «Сорафениб-натив» зарегистрирован без проведения клинических исследований с привлечением большого количества пациентов и выведен на рынок как дженерик сорафениба».

Таким образом, «Натива» «вводит в заблуждение регуляторов и ставит под угрозу здоровье тысяч пациентов, которые принимают «Сорафениб-натив», не прошедший необходимого количества клинических исследований для оригинального препарата», заключил г-н Хессманн.

Сергей Рякин

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