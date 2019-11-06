«  
  »

Эксперты проанализировали потребление дженериков на крупнейших рынках

Согласно недавно опубликованному отчету Международного альянса производителей дженериков (International Generics Pharmaceutical Alliance, IGBA), на фармрынках разных стран наблюдается чрезвычайно широкий разброс доли дженериковых препаратов – от почти 50% до всего лишь 20%, сообщает портал In-Pharma Technologist.

В соответствии с упомянутым отчетом, наибольшая доля дженериков в натуральных показателях (в упаковках; до 90%) обращается на рынке США, но их стоимостная доля составляет лишь 22% от общего объема фармрынка этой страны.

Противоположная ситуация наблюдается на рынке ЮАР: на долю дженериков приходится 69,6% (в упаковках) всех препаратов, обращающихся на рынке, но они контролируют 47,5% от общего объема локального рынка (в денежном выражении).

В Канаде доля сегмента дженериков составляет 72,8% в упаковках (стоимостная доля – 19,5%), в Европе – 67% (29%), в Иордании – 83% (38%), в Индии – 73%, в Японии – 73%, в Тайване – 80% (28%), в Малайзии – 68% (28%), в Австралии – 84% (28,7%). Все данные приведены согласно отчету International Generics Pharmaceutical Alliance.

Для стимулирования дальнейшего вывода дженериков на глобальный рынок IGBA выпустил еще один отчет, в котором рассматриваются возможности гармонизированного подхода со стороны глобальной регуляторной системы с целью ускорения этого процесса.

В отчете подчеркнуто, что во многих странах внедрены собственные стандарты GMP, поэтому эти страны вынуждены проводить собственные инспекционные проверки в одной и той же компании. При этом результаты инспектирования часто дублируются.

IGBA отмечает, что такое дублирование усилий представляет значительные проблемы для производителей активных фармсубстанций и готовых лекарственных форм. Для компаний это означает высокие расходы, связанные с инспектированием, а помимо этого мнение регуляторов иногда разнится.

Ассоциация призывает к усилению глобальной гармонизации стандартов производства в рамках соглашений о взаимном признании результатов инспектирования. Хорошим примером может служить соглашение о взаимном признании между FDA и EMA.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Ноябрь 6, 2019 | Просмотров: 93