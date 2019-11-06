«  
  »

«Магнит» вышел в новые регионы

Сеть «Магнит» (Краснодар), которая еще в начале года была на 85 месте в рейтинге аптечных сетей по выручке, с января по август 2019 года заняла 38 место с долей рынка 0,29%.

Всего у аптечной сети 573 аптеки в 53 регионах страны, большинство из которых были открыты в течение восьми месяцев 2019 года. За рассматриваемый период сеть вошла в 39 новых субъектов федерации и стала лидером рейтинга по приросту количества точек (466).

Больше всего точек с января по август 2019 года было открыто в Московской области (53).

Источник: AlphaRM

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Ноябрь 6, 2019 | Просмотров: 97