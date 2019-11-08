Аналитики обозначили темпы роста числа аптек в России О контроле за оборотом биологически активных добавок к пище » Росздравнадзор изымет из оборота предназначенный для Турции «Ксарелто» Росздравнадзор направил участникам фармрынка информацию о необходимости изъятия двух серий лекарственного препарата «Ксарелто». АО «Байер» направил в Росздравнадзор информацию о необходимости изъятия лекарственного препарата «Ксарелто®» серий BXJ6AN3 и BXJ1U32, имеющего маркировку на турецком языке (на упаковке торговое наименование указано в редакции «Xarelto®»). По информации фармпроизводителя, эти серии выпущены «Байером» для реализации на территории Турецкой Республики, ее ввоз на территорию РФ и обязательная процедура подтверждения соответствия в установленном порядке не осуществлялись. Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств, включая медицинские организации, провести проверку наличия упаковок указанной серии лекарственного средства, о результатах которой информировать территориальный орган Росздравнадзора. Елена Сидорова

pharmvestnik