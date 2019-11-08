Британские стандарты фармобразования придут в Узбекистан Для дешевых препаратов введут особый режим регистрации цены » Минпромторг упорядочит документы в сфере отбора поставщиков медизделий из ПВХ для госзакупок Минпромторг разместил на сайте regulation.gov.ru два проекта приказов, упраздняющих документы, действовавшие в рамках правил отбора организаций-локализаторов медизделий из ПВХ-пластиков для госзакупок. Основанием для разработки проекта приказа Минпромторга России «О признании утратившими силу приказов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. № 3107 и от 14 ноября 2017 г. № 3911» и проекта приказа Минпромторга России и Минздрава России «О признании утратившими силу приказов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. № 4072/942н и от 14 сентября 2017 г. № 3181/633н» послужило вступлением в силу постановления Правительства РФ № 1589 от 19.12.2018 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 967 » Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», которым признаются утратившими силу Правила отбора организаций, реализующих в 2017 — 2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, в целях осуществления конкретной закупки такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные постановлением Правительства РФ № 967 от 14.08.2017. Елена Сидорова

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