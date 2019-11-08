«  
  »

Татьяна Мухтасарова освобождена от должности министра здравоохранения Московской области

Татьяна Мухтасарова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 6 ноября 2019 года подписал постановление №541-ПГ об освобождении Татьяны Мухтасаровой от должности министра здравоохранения в связи с «досрочным и добровольным сложением полномочий».

Скан постановления был опубликован в Телеграм-канале «НеМинздрав». Подлинность этого документа оперативно подтвердить не удалось.

Однако главная страница сайта Министерства здравоохранения Московской области уже обновлена – руководителем ведомства указана исполняющая обязанности министра здравоохранения Екатерина Огнева, бывший заместитель директора по менеджменту в реализации высокотехнологичных программ Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.

Vademecum написал об отставке Мухтасаровой еще в середине октября.

Татьяна Мухтасарова стала министром в июне 2019 года, сменив на этой должности Дмитрия Матвеева, ранее возглавлявшего Министерство здравоохранения Пермского края.
Фото: mos.ru

vademec

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (оценок: 1, среднее: 5,00 из 5)
 Загрузка...

Ноябрь 7, 2019 | Просмотров: 156