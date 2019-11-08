Татьяна Мухтасарова освобождена от должности министра здравоохранения Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 6 ноября 2019 года подписал постановление №541-ПГ об освобождении Татьяны Мухтасаровой от должности министра здравоохранения в связи с «досрочным и добровольным сложением полномочий».
Скан постановления был опубликован в Телеграм-канале «НеМинздрав». Подлинность этого документа оперативно подтвердить не удалось.
Однако главная страница сайта Министерства здравоохранения Московской области уже обновлена – руководителем ведомства указана исполняющая обязанности министра здравоохранения Екатерина Огнева, бывший заместитель директора по менеджменту в реализации высокотехнологичных программ Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.
Vademecum написал об отставке Мухтасаровой еще в середине октября.
Татьяна Мухтасарова стала министром в июне 2019 года, сменив на этой должности Дмитрия Матвеева, ранее возглавлявшего Министерство здравоохранения Пермского края.
Фото: mos.ru