Актуальные вопросы фармацевтической логистики обсудили в Москве

7 ноября 2019 года в Москве прошла V Международная конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики». В течение делового дня участники обсудили такие актуальные темы, как изменения законодательства в сфере обращения ЛС, проблемы хранения, отпуска и транспортировки, оптимизация логистических процессов в фармотрасли.

Программу мероприятия открыла Лилия Титова, Исполнительный директор Союза профессиональный фармацевтических организаций, которая выступила в качестве модератора панельной сессии, посвященной реформам законодательства в сфере фармацевтики, государственному регулированию, внедрению автоматизированной системы МДЛП. Она обозначила актуальные тренды развития отрасли, такие, как изменения, связанные с приказом Минздрава №646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения», гармонизация Фармакопеи, в том числе в рамках единого рынка ЕАЭС, необходимость поэтапного внедрения маркировки ЛС.

Подробно обсуждался вопрос контроля за обращением ЛС в части дистрибуции. На данный момент Правительство РФ поставило задачу серьезного пересмотра правовой базы контрольно-надзорной деятельности, что предусматривает законодательную гильотину для устаревших обязательных требований. С 1 января 2021 года планируется их отмена, а в течение 2020 года предстоит сформировать новые правила. На данный момент соответствующий закон прошел 1 чтение и находится на доработке. Основные принципы формирования новой базы – это обязательное тестирование на соразмерность и возможность исполнения, стройность системы, научно-техническая обоснованность, открытость разработки документов и их обсуждение с общественностью, контролируемость и практическая проверяемость требований. Один из ориентиров выработки новых правил – минимизация субъектов контроля. При этом отмечается, что главной задачей остается забота о здоровье граждан, безопасность ЛС и недопущение на рынок фальсификатов, чему будет способствовать в том числе и система маркировки. Говоря о внедрении МДЛП в части IT-решений в дистрибьюторском сегменте, было высказано мнение о том, что для полноценного перехода, возможно, потребуется более длительный срок.

В целом, специалисты пришли к выводу, что реформы должны быть призваны снизить излишнюю нагрузку в сфере регулирования и способствовать оптимизации процессов, в целях облегчения работы бизнеса и повышения доступности и качества лекарственного обеспечения.

В рамках сессии «Стандарты качества фармацевтической логистики. Проблемы хранения, транспортировки и отпуска лекарственных средств» с докладом выступил Николай Беспалов, директор по развитию Аналитической компании «АРЭНСИ Фарма». Он озвучил предварительные выводы о состоянии фармацевтического рынка за 2019 год. Среди основных тенденций были названы дальнейшее ужимание ассортиментного портфеля компаний, влияние инфляции на спрос, развитие аптечных проектов сетевых супермаркетов и рост амбиций крупных сетевых платформ в части онлайн торговли товарами аптечного ассортимента. Уже сегодня к фармацевтическому сегменту проявляют интерес даже такие компании, как СДЕК и Почта России, что очевидно повлияет на рынок.

В фокусе внимания участников конференции оказались также ключевые тренды развития административной практики в сфере госзакупок ЛС, аудит и инспекции фармацевтических складов предприятий, практические аспекты «холодовой цепи», логистика клинических исследований и другие вопросы.

gmpnews