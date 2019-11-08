Московская «Гормедтехника» объявила конкурс на поставку 16 ангиографов за 2,6 млрд рублей по контракту жизненного цикла

Заказчиком медтехники в ЕИС госзакупок выступает подведомственное ДЗМ ГАУ «Гормедтехника», занимающееся сервисом и ремонтом медоборудования в клиниках Москвы. Закупка предполагает два лота – поставку 13 ангиографов по цене 149 млн за единицу и трех аппаратов стоимостью 208 млн рублей каждый.
Начальная максимальная цена контракта включает в себя стоимость оборудования с 4-летней гарантией производителя, ставку за рассрочку в течение трех лет, стоимость сервиса в период с 5-го по 10-й год действия договора, а также индексацию стоимости сервиса.
Заявки на аукцион принимаются до 25 ноября, комиссия определит исполнителя контракта 9 декабря.
В конце октября 2019 года на Госсовете в Калининграде президент Владимир Путин поручил внести в законодательную базу изменения, подразумевающие внедрение КЖЦ при поставках медицинского оборудования, в том числе тяжелого, в действующие госмедучреждения.
Ранее о планах реализовать КЖЦ говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. В начале ноября 2019 года намерение использовать КЖЦ подтвердил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома: «В самой ближайшей перспективе мы постараемся внедрить механизм КЖЦ в закупки для системы здравоохранения, которую город активно развивает. В рамках закупки сложного медоборудования, жизненный цикл которого от 8 до 12 лет, мы будет привлекать напрямую производителей, чтобы они обновляли программное обеспечение и были ответственны за то, чтобы это оборудование всегда было готово к использованию».
Фото: volgamedcomp.ru