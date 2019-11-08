Московская «Гормедтехника» объявила конкурс на поставку 16 ангиографов за 2,6 млрд рублей по контракту жизненного цикла

Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) объявил открытый аукцион на поставку 16 ангиографов по контракту жизненного цикла в медучреждения столицы на общую сумму 2,574 млрд рублей. Контракт подразумевает поставку, обеспечение работоспособности, техническое обслуживание и ремонт аппаратов в течение 10 лет – до 31 декабря 2029 года. Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) объявил открытый аукцион на поставку 16 ангиографов по контракту жизненного цикла в медучреждения столицы на общую сумму 2,574 млрд рублей. Контракт подразумевает поставку, обеспечение работоспособности, техническое обслуживание и ремонт аппаратов в течение 10 лет – до 31 декабря 2029 года.

Заказчиком медтехники в ЕИС госзакупок выступает подведомственное ДЗМ ГАУ «Гормедтехника», занимающееся сервисом и ремонтом медоборудования в клиниках Москвы. Закупка предполагает два лота – поставку 13 ангиографов по цене 149 млн за единицу и трех аппаратов стоимостью 208 млн рублей каждый.

Начальная максимальная цена контракта включает в себя стоимость оборудования с 4-летней гарантией производителя, ставку за рассрочку в течение трех лет, стоимость сервиса в период с 5-го по 10-й год действия договора, а также индексацию стоимости сервиса.

Заявки на аукцион принимаются до 25 ноября, комиссия определит исполнителя контракта 9 декабря.

В конце октября 2019 года на Госсовете в Калининграде президент Владимир Путин поручил внести в законодательную базу изменения, подразумевающие внедрение КЖЦ при поставках медицинского оборудования, в том числе тяжелого, в действующие госмедучреждения.

Ранее о планах реализовать КЖЦ говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. В начале ноября 2019 года намерение использовать КЖЦ подтвердил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома: «В самой ближайшей перспективе мы постараемся внедрить механизм КЖЦ в закупки для системы здравоохранения, которую город активно развивает. В рамках закупки сложного медоборудования, жизненный цикл которого от 8 до 12 лет, мы будет привлекать напрямую производителей, чтобы они обновляли программное обеспечение и были ответственны за то, чтобы это оборудование всегда было готово к использованию».