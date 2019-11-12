Новые данные о роли адъювантов в вакцинах представлены на Российско-китайском симпозиуме

Первый раз научное мероприятие проходило в Пекине в марте 2018 года, в этом году российские ученые встречали китайских коллег в Санкт-Петербурге. Симпозиум организовали Санкт-Петербургский политехнический университет, ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А Смородинцева» и Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России.

«Проведение дней вирусологии в Политехническом университете призвано на новом уровне объединить усилия российского и международного научного сообществ, представителей медицинского и фармацевтического бизнеса для разработки инновационных стратегий борьбы с инфекционными заболеваниями», отметил в приветственном слове ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Несколько докладов на симпозиуме было посвящено гриппу. В ожидании новых эпидемий и пандемий ученые анализируют прошедшие вспышки, например, пандемического гриппа A (H1N1) pdm09, проводят математическое моделирование эпидемий. Постоянно ведется поиск способов защиты от этой инфекции. И основной из них — вакцинация. Так, в своем докладе руководитель Центра доклинических исследований компании «Петровакс» Алексей Матвеичев рассказал, что использование адъюванта в противогриппозной вакцине позволяет оперативно реагировать на распространение гриппа.

«Использование адъювантов позволяет производителю вакцины реализовывать так называемую антиген-сберегающую стратегию. Если мы можем производить больше вакцины из того же количества антигенов вируса, то можем быстрее развернуть производство и провакцинировать больше людей за короткий срок, что особенно важно в условиях эпидемий. Кроме того, если мы вводим в организм меньше антигенов, являющихся чужеродными для организма белками, то снижаем вероятность побочных эффектов», пояснил Матвеичев.

Он представил данные последних исследований азоксимера бромида — адъюванта, применяемого при производстве вакцин компании «Петровакс». Адъювант используется более 20 лет в противогриппозных вакцинах. Его эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями, а также пострегистрационными и эпидемиологическими исследованиями. Однако современные требования к доказательной базе вакцин ужесточаются, а исследования на этом не заканчиваются. Продолжаются дополнительные научно-исследовательские работы по изучению механизма действия адъюванта. Так, российские ученые исследовали на уровне клеточного иммунитета, как добавление адъюванта азоксимера бромида повышает иммуногенность вакцины против гриппа.

«В соответствии с международной практикой основные эксперименты мы проводили на мышах. Изучили влияние азоксимера бромида на дендритные клетки человека и натуральные киллеры у мышей, нашли новое подтверждение тому, как этот адъювант способствует развитию гуморального иммунного ответа, исследовали клеточный иммунный ответ, который особенно важен для нашей защиты, если заражение все же произошло, и вирус начал размножаться в клетках организма. Клеточный иммунный ответ, направленный на борьбу с зараженными вирусом клетками, обеспечит их распознавание и уничтожение», рассказал Матвеичев.

В ходе работ было показано, что благодаря адъюванту азоксимера бромида вакцина, содержащая меньше антигенов, работает так же эффективно, как и та, в которой антигенов в три раза больше. Благодаря вакцинации возрастает активность натуральных киллеров: они начинают интенсивнее бороться с клетками, зараженными вирусом. Таким образом, если человек все же заболел не только гриппом, но и другими ОРВИ, выздоровление может наступить быстрее.

Во втором эксперименте использовались человеческие дендритные клетки, полученные от здоровых доноров-добровольцев. Оказалось, что вакцина с адъювантом ускоряет созревание дендритных клеток и скорость их миграции, а чем быстрее клетка достигнет лимфатического узла, тем скорее разовьется иммунный ответ.

Эксперт отметил, что потенциал адъюванта не исчерпывается только противогриппозными вакцинами. В ходе независимых научно-исследовательских работ была показана способность последнего активировать иммунный ответ на широкий спектр иных социально значимых патогенов человека и животных. Азоксимера бромид демонстрирует потенциал универсального вакцинного адъюванта, а также отвечает требованиям мирового здравоохранения к эффективности и безопасности.

Источник: НПО Петровакс Фарм

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