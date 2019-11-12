Катерина Погодина избрана в Совет директоров Американской торговой палаты в России

ООО «Джонсон & Джонсон» объявляет о том, что Катерина Погодина, управляющий директор «Янссен» в России и СНГ, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон», вошла в состав Совета директоров Американской торговой палаты (American Chamber of Commerce, AmCham) в России.

AmCham – ведущая бизнес-ассоциация, содействующая развитию торгово-экономических отношений между Россией и международным сообществом и представляющая интересы крупнейших американских корпораций, а также представителей российского и европейского бизнеса. Сегодня в состав AmCham входят более 450 членов.

Катерина Погодина, управляющий директор «Янссен» в России и СНГ, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон», отметила:

«Для меня большая честь войти в состав Совета директоров AmCham, и я искренне признательна тем, кто поддержал мою кандидатуру, за оказанное доверие. Уверена, что мой опыт ведения бизнеса в Johnson & Johnson и почти 20-летняя экспертиза в здравоохранении будут полезными для ассоциации. Объединяя усилия, мы сможем выработать эффективную стратегию для дальнейшего развития бизнеса во благо жителей и экономики нашей страны».

Катерина начала свою карьеру в «Янссен», подразделении фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон», в 2001 году, занимая позиции в командах продаж, маркетинга и организации доступа препаратов на рынок. С 2010 года Катерина входит в состав Совета директоров компании в России, в 2015 году была назначена исполнительным директором «Янссен» в России. С 2017 года Катерина является управляющим директором «Янссен» Россия и СНГ, а 15 апреля 2019 года Катерина была назначена на должность генерального директора ООО «Джонсон & Джонсон». Катерина входит в состав совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) с 2015 года, а также является автором Forbes, спикером ряда крупных мероприятий, включая Второй Евразийский женский форум, форум «Открытые инновации», ПМЭФ, Гайдаровский форум и т.д.

gmpnews