Дополнительный компонент может увеличивать эффект вакцины втрое

Российские ученые исследовали на уровне клеточного иммунитета, как добавление адъюванта азоксимера бромида повышает иммуногенность вакцины против гриппа. Свои результаты авторы работы представили на Российско-китайском симпозиуме по инфекционным заболеваниям в Санкт-Петербурге.

При росте численности и увеличении уровня миграции населения планеты возрастает и риск крупных эпидемий. Чтобы их предотвратить, ученые разных стран мира работают над способами создания высокоэффективных вакцин, которые одновременно будут более доступны для иммунизации населения. Один из способов добиться этого – добавление в вакцину адъюванта. При помощи этого компонента можно сократить количество основного действующего вещества вакцины.

«Использование адъювантов позволяет производителю вакцины реализовывать так называемую «антиген-сберегающую» стратегию. Если мы можем производить больше вакцины из того же количества антигенов, мы можем быстрее развернуть производство и провакцинировать больше людей за короткий срок, что особенно важно в условиях эпидемий. Кроме того, если мы вводим в организм меньше антигенов, являющихся чужеродными для организма белками, то снижаем вероятность побочных эффектов», – прокомментировал Алексей Матвеичев, руководитель Центра доклинических исследований «Петровакс».

Азоксимера бромид более 20 лет используется в российских противогриппозных вакцинах, выпускаемых компанией «Петровакс». Благодаря адъюванту эти вакцины содержат в 3 раза более низкую дозу антигенов вирусов по сравнению с безадъювантными вакцинами. Для обоснования эффективности такой дозировки и безопасности препаратов были проведены несколько клинических испытаний. Однако современные требования к доказательной базе вакцин ужесточаются, и исследования на этом не заканчиваются. Продолжаются дополнительные научно-исследовательские работы по изучению механизма действия адъюванта. Новые данные и были представлены на симпозиуме.

«Это результаты, которые были получены около года назад, – пояснил Алексей Матвеичев. – В соответствии с международной практикой основные эксперименты проводили на мышах. Мы изучили влияние азоксимера бромида на дендритные клетки человека (одни из ключевых клеток, запускающих иммунный ответ на вакцинацию) и натуральные киллеры у мышей. Также мы нашли новое подтверждение тому, как этот адъювант способствует развитию гуморального иммунного ответа (выработке антител), а запуск гуморального иммунного ответа – это главная цель вакцинации. Мы также исследовали клеточный иммунный ответ, который особенно важен для нашей защиты, если заражение все же произошло, и вирус начал размножаться в клетках организма. Клеточный иммунный ответ, направленный на борьбу с зараженными вирусом клетками, обеспечит их распознавание и уничтожение».

В ходе работ было показано, что благодаря адъюванту азоксимера бромиду вакцина, содержащая меньше антигенов, работает так же эффективно, как и та, в которой антигенов в 3 раза больше. Благодаря вакцинации также возрастает активность натуральных киллеров: они начинают интенсивнее бороться с клетками, зараженными вирусом. Таким образом, если человек все же заболел не только гриппом, но и другими ОРВИ, выздоровление может наступить быстрее.

«В данном исследовании мы работали с так называемыми эффекторами иммунного ответа, то есть с клетками, которые непосредственно вступят в борьбу с инфекцией. Но кто-то должен отдать приказ начинать борьбу, иначе клетки-эффекторы просто не увидят «неприятеля». Таким образом, нашим следующим шагом стало исследование влияния адъюванта на «генералов иммунного ответа» – дендритные клетки», – добавил Алексей Матвеичев.

В эксперименте использовали человеческие дендритные клетки, полученные от здоровых доноров-добровольцев. Оказалось, что вакцина с адъювантом ускоряет созревание дендритных клеток и скорость их миграции, а чем быстрее клетка достигнет лимфатического узла, тем скорее разовьется иммунный ответ и сформируется защита от гриппа, что особенно важно в поздний предэпидемический период или при нарастающей угрозе пандемии.

«Вакцины на основе азоксимера бромида демонстрируют свою эффективность с 1996 года, защищая от гриппа население России и целого ряда других стран, – подчеркнул эксперт. – Кроме того, потенциал адъюванта не исчерпывается только противогриппозными вакцинами. В ходе независимых научно-исследовательских работ была показана его способность активировать иммунный ответ на широкий спектр иных социально значимых патогенов человека и животных. Азоксимера бромид демонстрирует потенциал универсального вакцинного адъюванта, а также отвечает требованиям мирового здравоохранения к эффективности и безопасности».

gmpnews