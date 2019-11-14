«ТрекМарк» проведет на «Фармтехе» демонстрацию оборудования для маркировки лекарств

На стенде компании в режиме реального времени специалисты покажут алгоритмы взаимодействия производимого оборудования и программного обеспечения «Фармтрек» с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

На стенде будет представлено новое оборудование «ТрекМарк» для сериализации и агрегации:

— Станция сериализации с аппликатором КМ-100-М2 для автоматического нанесения контрольных идентификационных знаков на вторичную упаковку методом этикетирования. Это универсальное решение может применяться для нанесения кодов на любые поверхности из любых материалов.

— Станция сериализации КМ100-М1 для автоматического нанесения линейных и двухмерных кодов маркировки на боковую поверхность вторичной упаковки методом прямой печати. В виде дополнительной опции может быть установлена вторая печатающая головка для печати на противоположной стороне пачки.

— Станция Агрегации АР-10С Мобильная станция для ручной агрегации вторичных упаковок в короба. Оборудование устанавливается на кронштейне-держателе на любой горизонтальной поверхности. Осуществляет считывание напечатанных 2D кодов, ведет учет вторичных упаковок, регистрирует их агрегацию и печатает групповые этикетки на короба третичной упаковки.

— Обновленная версия пролистывателя АМК-100.

После сериализации и агрегации будет продемонстрирован процесс выбытия лекарственного препарата через контрольно-кассовую технику. Эту часть презентации проведут эксперты компании АТОЛ на своем оборудовании.

Таким образом будет пройден полный цикл маркировки, начиная от создания заказа на сериализацию лекарственно препарата до его выбытия из ФГИС МДЛП в точке продажи.

Посетители смогут не только увидеть работу оборудования, но и задать интересующие вопросы экспертам.

Мероприятие будет интересно как фармпроизводителям, так и аптечным учреждениям.

Презентации будут проходить все дни работы выставки на стенде «ТрекМарк» («Крокус Экспо», павильон № 2, зал №8, номер стенда B5071).

Источник: ТрекМарк

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