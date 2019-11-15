Biogen потеряла $3 млрд капитализации из-за патентного спора с Mylan

Рыночная стоимость американской Biogen снизилась на $3 млрд за две торговые сессии, прошедшие после 13 ноября 2019 года, когда состоялись очередные слушания по патентному спору об исключительных правах Biogen на блокбастер Текфидера (диметилфумарат), дженерик которого собирается выпустить компания Mylan. Рыночная стоимость американской Biogen снизилась на $3 млрд за две торговые сессии, прошедшие после 13 ноября 2019 года, когда состоялись очередные слушания по патентному спору об исключительных правах Biogen на блокбастер Текфидера (диметилфумарат), дженерик которого собирается выпустить компания Mylan.

Только за четверг, 14 ноября 2019 года, акции Biogen потеряли на торгах 3,7% – максимум за последние два месяца.

Накануне в Апелляционной комиссии патентного ведомства США прошло межстороннее рассмотрение исключительности прав Biogen на диметилфумарат. Mylan настаивает на том, что действующее вещество Текфидеры известно уже много лет и изобретением не является. Часть наблюдающих за разбирательством аналитиков считают, что аргументы Mylan в споре звучат убедительнее, чем у оппонента, и потому они уверены, что суд скорее встанет на сторону дженериковой компании.

В феврале 2019 года Mylan инициировала клинические испытания собственной версии диметилфумарата в дозировках 360 и 720 мг. В случае их успешного прохождения компании удастся оспорить еще и патент Biogen на лекарственную форму, защищающий применение кратных дозировок препарата.

Глобальные продажи Текфидеры принесли Biogen $4,3 млрд за 2018 год и $1,1 млрд за первый квартал 2019 года.

Две российские компании – «Биокад» и «ХимРаР» – в 2019 году завершили КИ собственных версий диметилфумарата.

В России оригинальный препарат от Biogen упаковывается «Фармстандартом» и входит в перечень ЖНВЛП, однако в госпрограмму «12 ВЗН» пока не включен. Самым крупным заказчиком Текфидеры в России является Москва, в 2018 году потратившая на закупку препарата 758 млн рублей.

Biogen – американская компания, занимающаяся разработкой препаратов для лечения неврологических заболеваний. Выручка компании за 2018 года составила $13,5 млрд, чистая прибыль – $4,5 млрд.

Mylan – глобальная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в США. Mylan занимается выпуском дженериков, в ее портфеле находится 7 500 продуктов. Выручка компании в 2018 году составила $11,4 млрд, чистая прибыль – $352,5 млн.