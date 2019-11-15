Biogen потеряла $3 млрд капитализации из-за патентного спора с Mylan

Только за четверг, 14 ноября 2019 года, акции Biogen потеряли на торгах 3,7% – максимум за последние два месяца.
Накануне в Апелляционной комиссии патентного ведомства США прошло межстороннее рассмотрение исключительности прав Biogen на диметилфумарат. Mylan настаивает на том, что действующее вещество Текфидеры известно уже много лет и изобретением не является. Часть наблюдающих за разбирательством аналитиков считают, что аргументы Mylan в споре звучат убедительнее, чем у оппонента, и потому они уверены, что суд скорее встанет на сторону дженериковой компании.
В феврале 2019 года Mylan инициировала клинические испытания собственной версии диметилфумарата в дозировках 360 и 720 мг. В случае их успешного прохождения компании удастся оспорить еще и патент Biogen на лекарственную форму, защищающий применение кратных дозировок препарата.
Глобальные продажи Текфидеры принесли Biogen $4,3 млрд за 2018 год и $1,1 млрд за первый квартал 2019 года.
Две российские компании – «Биокад» и «ХимРаР» – в 2019 году завершили КИ собственных версий диметилфумарата.
В России оригинальный препарат от Biogen упаковывается «Фармстандартом» и входит в перечень ЖНВЛП, однако в госпрограмму «12 ВЗН» пока не включен. Самым крупным заказчиком Текфидеры в России является Москва, в 2018 году потратившая на закупку препарата 758 млн рублей.
Biogen – американская компания, занимающаяся разработкой препаратов для лечения неврологических заболеваний. Выручка компании за 2018 года составила $13,5 млрд, чистая прибыль – $4,5 млрд.
Mylan – глобальная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в США. Mylan занимается выпуском дженериков, в ее портфеле находится 7 500 продуктов. Выручка компании в 2018 году составила $11,4 млрд, чистая прибыль – $352,5 млн.
Фото: legeneraliste.fr