Концепция развития фармотрасли Узбекистана: совместные проекты, маркировка, GMP

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное анализу проводимой работы по развитию фармацевтической отрасли и обеспечению населения лекарственными средствами, а также обсуждению приоритетных задач на перспективу.

Согласно представленной информации, за последние два года в Узбекистане создано 41 новое фармацевтическое предприятие, их общее количество достигло 191. В нынешнем году объем производства в отрасли увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

На территории 8 свободных экономических зон фармацевтической направленности введено в строй 18 новых мощностей общей стоимостью 84 миллиона долларов, ими налажено производство лекарств 600 наименований и более 50 видов изделий медицинского назначения.

Объем фармацевтического рынка Узбекистана оценивается в более чем 1 миллиарда долларов, правда доля местных производителей на нем невелика. Затруднен контроль за качеством и ценообразованием лекарственных средств вследствие отсутствия системы маркировки и невозможности полностью проследить движение товаров. Так, за последние два года были выявлены случаи ввоза в Узбекистан лекарств, не соответствующих стандартам качества, на сумму 123 миллиарда сумов (более 800 млн рублей).

В ходе совещания было отмечено наличие достаточных возможностей для того, чтобы локализовать до 2025 года не менее 50% внутреннего потребления, довести ассортимент отечественной продукции с нынешних 2,5 тысяч до 4 тысяч наименований.

Ответственным лицам поручено сформировать перечень новых осваиваемых видов продукции, разработать перспективные проекты совместно с крупными фармацевтическими предприятиями Индии, России, Украины, Китая, Венгрии, Болгарии и Словакии. Указано на необходимость расширить в ближайшие пять лет номенклатуру оригинальных лекарственных средств отечественного производства минимум до 100, организовать с этой целью современный технопарк в Кибрайском районе совместно с предприятиями и научно-исследовательскими институтами, а также филиал престижного британского вуза. Отдельное внимание уделено подготовке современных кадров, повышению квалификации специалистов сферы за рубежом.

Перед Министерством финансов и Агентством по развитию фармацевтической отрасли поставлена задача разработать программное обеспечение по маркировке и контролю движения лекарств, внедрить его до конца 2020 года.

В целях обеспечения населения качественной продукцией, указано на целесообразность внедрения порядка обязательной проверки соответствия стандарту GMP при регистрации импортируемых лекарственных средств.

Президентом Шавкатом Мирзиёевым поручено разработать пятилетнюю концепцию по развитию фармацевтической отрасли.

gmpnews