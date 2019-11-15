Серийное производство российской вакцины от кори, краснухи и паротита начнется в 2020 году

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех выводит на рынок первую отечественную комбинированную вакцину для профилактики кори, краснухи и паротита у детей. Препарат, действующий по принципу «три укола в одном» позволит получить эффект иммунной защиты сразу от трех инфекций. Серийное производство вакцины начнется в 2020 году.

Комбинированная трехкомпонентная вакцина «Вактривир» получила регистрационное удостоверение Минздрава России. Новый препарат предназначен для иммунизации детей в 12 месяцев и 6 лет. Препарат позволит оптимизировать процесс вакцинации и снизить количество визитов к врачу, что будет способствовать увеличению охвата прививками населения. Применение комбинированных многокомпонентных вакцин рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Вакцина создана в рамках стратегии по развитию современных схем иммунизации в России. Препарат безопасен, способствует формированию стойкого иммунитета и сводит к минимуму риск заболевания от трех инфекций. Об этом свидетельствуют результаты клинических испытаний, во время которых была выявлена высокая концентрация антител ко всем типам антигенов, входящим в состав препарата. Планируется, что первые партии «Вактривира» выйдут на рынок в 2020 году. Наши производственные мощности позволяют полностью обеспечить потребности отечественного здравоохранения в новой трехкомпонентной вакцине», – заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Разработчиком препарата «Вактривир» выступает научно-производственное объединению «Микроген» (находится под управлением «Нацимбио»). Препарат создан из российских антигенов и будет производиться на мощностях предприятия по полному технологическому циклу.

В настоящее время в России для защиты от трех заболеваний в рамках Национального календаря профилактических прививок используются моновакцины от кори, краснухи и паротита, а также дивакцина паротитно-коревая.

gmpnews