В январе-сентябре 2019 года ёмкость коммерческого рынка БАД составила 44,3 млрд рублей

Летом и в начале осени на рынке БАД произошел заметный подъём. Причем он был связан с возобновлением роста рынка в упаковках. Зимой и весной положительную динамику в стоимостном выражении обеспечивал только ценовой фактор. Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), в январе-сентябре 2019 года ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 234,3 млн упаковок стоимостью 44,3 млрд рублей. Относительно первых 9 месяцев 2018 года объём реализации вырос на 12,0% в стоимостном выражении, однако в натуральном объёме продажи сократились на 2,7%.

Третий квартал оказался наиболее удачным для рынка биодобавок за счёт заметного роста спроса, а также влияния ценовых факторов. При анализе ежемесячной динамики объёма реализации пищевых добавок можно отметить, что наибольший прирост продаж пришёлся на сентябрь (+33,0% в руб. и +21,6% в упак.). При этом в марте рынок упал на 2,8% в рублях и на 21,0% в упаковках относительно аналогичного месяца прошлого года.

В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 189,1 рублей (розничная цена), что на 15,1% дороже, чем годом ранее.

Относительно первых девяти месяцев 2018 года максимальный рост продаж был отмечен у «высокого» ценового сегмента (+30,4% в руб., +28,4% в упак.). В результате структура рынка БАД по ценовым сегментам изменилась в пользу биодобавок с ценой свыше 500 руб. — удельный вес данной ценовой категории вырос на 6,4% в стоимостном выражении и на 2,4% в натуральном эквиваленте. Поэтому дорогостоящие добавки к пище принесли аптекам наибольшую выручку (45,7% в руб.). Однако самыми востребованными у потребителей на рынке по-прежнему остаются дешёвые БАД. На долю средств со стоимостью менее 50 рублей по итогам первых 9 месяцев текущего года приходится 43,6% проданных добавок в упаковках. Из-за низкой стоимости в рублях их вес не превышает 5%.

На рынке биологически активных добавок преобладают средства российского производства. Отечественные БАД занимают 54,7% стоимостного и 82,4% натурального объёма продаж. В упаковках структура рынка изменилась в пользу российских биодобавок (+0,9%). При этом отмечается снижение активности как у отечественных производителей добавок к пище (-1,6%), так и среди зарубежных – на 7,2%.

Традиционно самыми востребованными на рынке являются универсальные добавки группы [V] «БАД, действующие на организм в целом» (доля 30,4%). При сравнении с январём-сентябрём 2018 года объём реализации этой группы БАД вырос на 13,5%. Основные бренды биодобавок в группе [V]: Solgar (доля в продажах группы – 12,8% в руб.) компании Solgar Vitamin And Herb и «Фемибион» (7,8%) производителя Merk Selbstmedikation.

По итогам первых 9 месяцев 2019 года на аптечных полках было представлено 2 569 брендов БАД (8 092 полных наименования) от 959 производителей.

В рейтинге топ-20 брендов, лидирующих по стоимостным объёмам продаж, можно отметить ряд существенных изменений. Первое место удерживает линейка пищевых биодобавок Solgar, действующая как на организм в целом, так и на отдельные системы (доля 6,0%). В результате разнонаправленной динамики на вторую строчку поднялся БАД со слабительным эффектом «Фитолакс» (3,1%), сместив бренд «Доппельгерц» (3,0%) на 3-ю позицию.

Концентрация производителей на фармацевтическом рынке добавок к пище довольно высокая – топ-20 компаний занимает 64,1% рынка.

В рейтинге производителей также можно отметить следующие изменения. Внутри тройки лидеров произошли перестановки. Американский производитель Solgar Vitamin And Herb поднялся на вторую строчку, сместив в рейтинге PharmaMed за счёт прироста продаж на 47,4%. У компании всего один бренд – Solgar, который имеет целую линейку биологических добавок с широким спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной системы до добавок, влияющих на функционирование ЦНС. Объём реализации у десяти основных торговых наименований компании вырос. Наибольший прирост был отмечен у позиций «Solgar Джентл Айрон Легкодоступное Железо» (+123,0%) и «Solgar Витамин D3» (+107,9%).

Лидером рынка на протяжении уже многих лет остаётся российская компания «Эвалар». В январе-сентябре 2019 года был зафиксирован подъём объёма продаж на 9,9%. Положительную динамику производителю обеспечили линейка средств нового поколения с эффектом омоложения организма изнутри Anti-Age (+155,9%), седативное средство «Формула Спокойствия» (+29,7%) и травяные чаи «Эвалар Био» (+28,9%).

gmpnews