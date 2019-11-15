NICE включил ЛП на основе каннабиноидов в систему лекарственного возмещения

Компания GW Pharmaceuticals plc, мировой лидер в области разработки и коммерциализации рецептурных лекарств на основе каннабиноидов, объявила, что два ее препарата, пероральный раствор EPIDYOLEX (cannabidiol) и Sativex (nabiximols), рекомендованы Национальным институтом здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (NICE) для получения возмещения расходов на лечение Национальной службой здравоохранения (NHS England).

Это первый случай, когда NICE рекомендовал любые растительные лекарственные средства на основе каннабиса для использования в рамках схемы NHS. Пероральный раствор cannabidiol рекомендуется в качестве дополнительной терапии при судорогах, связанных с синдромом Леннокса Гасто (LGS) или синдромом Драве, в сочетании с клобазамом, для пациентов от двух лет и старше. Nabiximols, рассмотренный в рамках оценки NICE лекарственных средств на основе каннабиса, признан экономически эффективным для лечения спастичности вследствие рассеянного склероза.

«Это важное событие для британских пациентов и их семей, которые столько лет ждали, когда NHS сможет возмещать затраты на лечение с применением проверенных и одобренных регулирующими органами лекарств на основе каннабиса, — сказал Крис Тови, главный операционный директор GW. — Это доказательство того, что лекарства на основе каннабиса могут успешно проходить обширные рандомизированные плацебо-контролируемые испытания и процесс оценки NICE».

При комбинации с другими противоэпилептическими средствами пероральный раствор cannabidiol GW значительно уменьшал частоту приступов у пациентов с LGS и синдромом Драве. Наиболее частыми побочными реакциями, которые возникали у пациентов, получавших лекарство, были сонливость, снижение аппетита, диарея, гипертермия, усталость и рвота. Программа развития GW представляет собой единственную контролируемую клиническую оценку каннабиноидного препарата для пациентов с рефрактерной эпилепсией.

Пероральный раствор cannabidiol GW был одобрен EMA и получил разрешение на продажу в сентябре 2019 года под торговой маркой EPIDYOLEX в качестве дополнительной терапии при судорогах, связанных с LGS или синдромом Драве, в сочетании с клобазамом для пациентов в возрасте от двух лет и старше. После получения одобрения NICE GW начал работу с соответствующими органами в Великобритании, Германии, Испании, Франции и Италии, чтобы обеспечить возмещение расходов в преддверии ожидаемого запуска лекарства в этих странах.

gmpnews