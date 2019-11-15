Как многопрофильные клиники развиваются в разных регионах России

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков обновил состав правительства региона. Министром здравоохранения стал Рустам Калибатов, возглавляющий Городскую клиническую больницу №1 Нальчика. Он сменил на министерском посту Марата Хубиева.

Хубиев стал заместителем председателя правительства республики. Минздрав он возглавлял с 2017 года.

Рустам Калибатов в 2004 году окончил медицинский факультет КБГУ им. Х.М. Бербекова по специальности «лечебное дело», затем проходил интернатуру по специальности «хирургия» в районной больнице города Нарткала. С 2005 по 2007 год Калибатов учился в клинической ординатуре Санкт-Петербургской медицинской академии постдипломного образования по тому же направлению.

Параллельно в 2007–2014 годы Рустам Калибатов работал хирургом экстренной медицинской помощи в различных медучреждениях Кабардино-Балкарии, в 2009 году был заместителем главного врача по лечебной части в районной больнице поселка Кашхатау, а в 2010 году – заместителем главврача РБ Нарткала по хирургии.

С 2014 по 2018 год Калибатов работал главным врачом Межрайонной многопрофильной больницы в том же городе, затем перешел на аналогичную должность в ГКБ №1 Нальчика. С 2015 года является главным внештатным хирургом регионального Минздрава.