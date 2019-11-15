FDA предупредило Dollar Tree в связи со слабым контролем работы контрактных производителей

В письме-предупреждении перечислены многочисленные нарушения стандартов GMP на предприятиях контрактных производителей, используемых для производства безрецептурных препаратов Dollar Tree гарантированного качества, а также других препаратов, продажи которых осуществляются в магазинах Dollar Tree и Family Dollar.

В письме указано, что Dollar Tree принимала от производителей препараты, произведенные с отклонением от рецептуры, и что эти производители получили от FDA письменные предупреждения в 2016-2019 годах. Эти производители были внесены в список компаний, импорт препаратов которых представляет потенциальную опасность (import alert).

Письма, направленные регулятором контрактным производителям, услуги которых использует Dollar Tree, иллюстрируют серьезные нарушения закона. Они свидетельствуют о практике отсутствия тестирования сырья и готовых лекарственных форм на наличие патогенов и соответствие стандартам качества. В письме FDA, направленном компании Dollar Tree, изложены корректирующие действия, выполнения которых требует регулятор.

Татьяна Кублицкая

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