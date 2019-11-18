Аптечные сети увидели в «Почте России» серьезного конкурента

«Почта России» оформит розничную лицензию на реализацию фармацевтической продукции, чтобы запустить доставку лекарств через свои отделения, заявил заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам «Почты России» Ярослав Мандрон на конференции OMNI PHARMA. «Мы намерены сделать фокус на доставку лекарств на селе. Для нас это понятный клиент, мы с ним давно и успешно коммуницируем. Мы хотим, чтобы у сотрудников почты была возможность доставлять лекарства», – уточнил он. Курьерами выступят почтальоны.

Сейчас у «Почты России» 42 тыс. отделений в России, большая часть их них, 30 тыс. отделений, расположены в сельской местности, более того, в стране насчитывается 10 тыс. населенных пунктов, где кроме почты нет никакой другой государственной инфраструктуры.

«Для старшего поколения покупка лекарств является проблемой. Они вынуждены заказывать лекарства своим родственникам или знакомым, которые едут в город, потому что не могут их купить рядом с домом. Когда мы поняли, что тема насколько значимая, мы стали активно работать над ее решением», – так Мандрон пояснил выбранную стратегию развития нового направления для «Почты России».

«Проблема обеспечения лекарствами небольших населенных пунктов есть, спасибо, что руководство «Почты России» обратило на нее внимание. Но где гарантии, что «Почта России» ограничится только сельской местностью, где нет аптек, и не пойдет дальше?» – опасается исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. Она отмечает, что поправки к закону о дистанционной торговле лекарствами предусматривают, что этим смогут заниматься и оптовые компании, при условии, что получат розничную лицензию. Нелли Игнатова прогнозирует, что руководство «Почты России» захочет использовать логистические мощности компании не только для доставки, но и для оптовых поставок лекарств.

Источник: marketmedia.ru

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