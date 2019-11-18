Минздрав Ростовской области предложил сократить процедуру закупки лекарств на десять дней

Минздрав Ростовской области инициировал изменение статьи, которая касается срока заключения контракта с победителем аукциона. Сейчас в законе сказано, что «контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе». Смягчив эту формулировку и дав право заключать контракт «в течение 20 дней» (другими словами, уже хоть на следующий день), фактически можно было бы на целых десять дней сократить продолжительность закупки.

Второе предложение нацелено на повышение годового объема закупок на основании п.4 ч. 1 ст.93 Закона № 44-ФЗ: в настоящее время допустимая максимальная сумма закупки у единственного поставщика была увеличена со 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При этом годовой объем таких закупок остался без изменений и по-прежнему составляет 50 млн руб. МЗ РО считает целесообразным увеличить эту сумму хотя бы в два раза.

Екатерина Погонцева

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