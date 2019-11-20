Объемы закупок препаратов для льготников с ССЗ в Москве выросли с начала года

В конце октября Постановлением Правительства Москвы №1372-ПП (от 22.10.19) были установлены гарантии дополнительного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющих место жительства в столице.
Со дня вступления в силу документа граждане, страдающие мерцательной аритмией, обеспечиваются лекарственными средствами для проведения антикоагулянтной терапии. А уже с января 2020 года пациенты, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут бесплатно получать препараты для дезагрегантной, антикоагулянтной и гиполипидемической терапий.
В число лекарств, подлежащих льготному отпуску, вошли препараты дабигатрана этексилата, ривароксабана и апиксабана. По данным МНН уже было объявлено 15 тендеров на сумму более 151 млн руб., заказчиками которых являются учреждения Департамента здравоохранения Москвы.*
Примечательно, что фактические поставки лекарственных препаратов с действующими веществами дабигатрана этексилата, ривароксабана и апиксабана в льготном сегменте Москвы заметно выросли еще с начала текущего года.
С января по сентябрь 2019 года самый большой прирост поставок по отношению к аналогичному периоду предыдущего года продемонстрировал апиксабан — 779%.
*Закупки с датой подачи заявки после 22 октября 2019 года.
Источник: AlphaRM