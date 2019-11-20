Объемы закупок препаратов для льготников с ССЗ в Москве выросли с начала года

Со дня вступления в силу документа граждане, страдающие мерцательной аритмией, обеспечиваются лекарственными средствами для проведения антикоагулянтной терапии. А уже с января 2020 года пациенты, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут бесплатно получать препараты для дезагрегантной, антикоагулянтной и гиполипидемической терапий.

В число лекарств, подлежащих льготному отпуску, вошли препараты дабигатрана этексилата, ривароксабана и апиксабана. По данным МНН уже было объявлено 15 тендеров на сумму более 151 млн руб., заказчиками которых являются учреждения Департамента здравоохранения Москвы.*

Примечательно, что фактические поставки лекарственных препаратов с действующими веществами дабигатрана этексилата, ривароксабана и апиксабана в льготном сегменте Москвы заметно выросли еще с начала текущего года.

С января по сентябрь 2019 года самый большой прирост поставок по отношению к аналогичному периоду предыдущего года продемонстрировал апиксабан — 779%.

*Закупки с датой подачи заявки после 22 октября 2019 года.

Источник: AlphaRM

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