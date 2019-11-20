В исследование Dr.Reddy’s скринирован последний пациент

Речь идет об открытом, сравнительном, рандомизированном, многоцентровом клиническом исследовании, которое будет проходить в параллельных группах. В ходе исследования необходимо выявить эффективность и безопасность применения лекарственного препарата «Ибуклин» (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) компании «Dr. Reddy’s».

Всего было скринировано 442 взрослых пациентов, мужчин и женщин, в возрасте от 18 лет. Стоит отметить крайне низкий процент отсева (screen failure rate) добровольцев, он составил всего 1%. Период терапии длится 5 дней.

«Спасибо команде «ОСТ Clinical» за то, что всегда учитывает все нюансы и интересы спонсоров. Несмотря на сжатые сроки и летний период, мы набрали всех пациентов оперативно и вовремя», прокомментировал Александр Хайменов, руководитель отдела клинических исследований представительства «Dr. Reddy’s Laboratories» в России.

В данном проекте компания «OCT Clinical» отвечает за широкий спектр активностей: медицинское писательство, проектный менеджмент, фармаконадзор, мониторинг и аудит центров, дата менеджмент и биостатистику, логистику и написание финального отчета по исследованию.

«Мы рады возможности поддержать исследование Dr. Reddy’s нашей экспертизой по набору пациентов. Достигнутые показатели в очередной раз демонстрируют правильность нашего подхода к управлению проектами, когда достигается максимум для спонсоров и их проектов вопреки всем обстоятельствам», добавила Максим Стивенс, директор по стратегическому и бизнес планированию в «OCT Clinical».

Источник: ОСТ

pharmvestnik