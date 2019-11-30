Маркетплейс «Беру.ру» получит лицензии на розничную и оптовую фармдеятельность в 2020

«С нового 2020 года у нас будут эти лицензии. Но мы не планируем становится аптечной сетью, поэтому рынку не стоит ожидать, что мы скупим всю продукцию Протека. У нас иная модель», — сообщила Анастасия Зубарева. Она также добавила, что маркетплейс готовится к доставке лекарств, после вступления закона о дистанционгной торговле в силу. Компания прорабатывает разные схемы реализации.

На сегодня, проект Яндекса и Сбербанка «Беру.ру» выступает онлайн-площадкой для заказа лекарств и парафармацевтики. Выкуп лекарств происходит в торговых залах сети «Здравсити». Товары для здоровья можно заказать с курьером.

Денис Кунгуров

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