Роскомнадзор заблокировал онлайн-платформу «Эвалара»

Онлайн-платформа «Фитомаркет», созданная компанией «Эвалар», сегодня ночью накануне международной торговой акции Black Friday была полностью заблокирована.

Это произошло вследствие исполнения решения Дмитровского районного суда города Костромы от 23 июля 2019 года, потребовавшего удалить с портала одну страницу с детской продукцией. Полная блокировка сайта была произведена несмотря на то, что ООО «Фитомаркет» удалило указанную в решении суда страницу, говорится в сообщении компании.

Компания «Эвалар» запустила собственную онлайн платформу «Фитомаркет» год назад. Ассортимент площадки включал в себя около 10 000 наименований продукции: БАД, органическую косметику, продукцию для детей, экотовары для дома и товары для животных. Аналитики компании оценивают решение о блокировке сайта как глобальный репутационный и финансовый удар. С учетом этих факторов каждый день простоя площадки обойдется компании в сумму около 50 млн рублей.

Блокировку онлайн площадки в компании рассматривают как следствие отсутствия законодательной базы для обращения БАД в сети Интернет.

Председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева заявила: «Нами неоднократно поднимался вопрос об отсутствии законодательной базы для продвижения БАД в Рунете. Сегодня этот сегмент все более и более стремительно скатывается в серую зону. Дистанционная продажа БАД в России де-юре не существует, тогда как на практике онлайн-торговлю БАД ведут все — от аптечного сектора до крупнейших маркетплейсов. При этом и те и другие проигрывают трансграничным сервисам, которые не стеснены требованиями российского законодательства и свободно ведут свою деятельность на территории РФ, торгуя несертифицированной продукцией, имеют за счет этого конкурентные преимущества по цене и так далее. Ситуация с нашим порталом наглядно демонстрирует, что отсутствие адекватного нормативного регулирования оборота БАД в интернете бьет по всем. Миллионы россиян потеряли доступ к платформе, работающей с сертифицированными БАД. Нашей компании нанесен существенный материальный ущерб. А уважаемые ведомства несут репутационные издержки».

«Эвалар» ведет переговы с Роскомнадзором. Тем не менее системное решение проблемы аналитики компании связывают с нормативным урегулированием обращения БАД в Интернете.

pharmvestnik