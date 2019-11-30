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Компания Novartis открыла новый завод в Швейцарии

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis («Новартис») открыла новое предприятие по производству препаратов генной и клеточной терапии в г. Штайн (Швейцария), сообщает Pharmaceutical Business Review.

На предприятии также будут выпускаться сложные в производстве препараты в  таблетках и капсулах.

В отличие от обычных лекарственных препаратов, средства генной и клеточной терапии изготавливаются отдельно для каждого пациента.

Недавно Novartis приобрела американскую компанию The Medicines Company («Медсинз Компани») за 9,7 млрд долл. США. В результате сделки швейцарская компания получила доступ к правам на экспериментальный гипохолестеринемический препарат inclisiran для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Ноябрь 30, 2019 | Просмотров: 44