Компания Novartis открыла новый завод в Швейцарии

На предприятии также будут выпускаться сложные в производстве препараты в таблетках и капсулах.

В отличие от обычных лекарственных препаратов, средства генной и клеточной терапии изготавливаются отдельно для каждого пациента.

Недавно Novartis приобрела американскую компанию The Medicines Company («Медсинз Компани») за 9,7 млрд долл. США. В результате сделки швейцарская компания получила доступ к правам на экспериментальный гипохолестеринемический препарат inclisiran для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Илья Дугин

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