Пациенты призывают пересмотреть систему предоставления льготных лекарств

Система льготного лекарственного обеспечения нуждается в реформировании. Об этом, выступая на X Всероссийском конгрессе пациентов, заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.
Особую озабоченность докладчика вызвала зависимость лекарственной льготы по ряду заболеваний от инвалидности. Пациент получает инвалидность, ему выписывают нужные лекарства, состояние улучшается. Затем инвалидность снимают, он теряет право на льготное лекобеспечение и болезнь вновь усугубляется, описал ситуацию Жулёв.
«Мы очень надеемся, что этот замкнутый порочный круг будет разорван, это надо прекращать», — обратился он к присутствовавшей в президиуме министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.
Кроме того, глава пациентской организации призвал пересмотреть систему госзакупок, когда предпочтение отдается препарату с наименьшей ценой: «В приоритете должно быть качество медицинской помощи, а не формат, кто продаст препарат дешевле».
В 2019 году «горячая линия» Всероссийского союза пациентов приняла свыше 10 тысяч обращений, сообщил Жулёв. 23,5% обращений за 10 месяцев года связано с льготным лекарственным обеспечением. За 2018 жалобы на проблемы с получением льготных лекарств составили 26,7% от общего количества. В 65% случаев признаки нарушения прав пациентов подтвердились, заключил он.
Фото: Игорь Чунусов
Сергей Рякин
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