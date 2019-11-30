Иностранный топ-менеджер возглавил латвийскую фармацевтическую компанию Olainfarm

В Olainfarm отмечают, что под руководством Вейтеса на международных рынках было успешно запущено более 30 фармацевтических продуктов.

С 2014 года Вейтес был генеральным директором болгарского подразделения глобального фармгиганта Sanofi («Санофи»), а также возглавлял медицинские кластеры компании в южной и северной Европе. С 2010 по 2014 годы он был старшим директором компании Sanofi Genzyme во Франции, отвечал за внедрение европейской стратегии и освоение новых рынков в Китае и Японии. Ранее Вейтес занимал руководящие должности в компаниях UCB Pharma Brussels («Ю-Си-Би Фарма Брасслз», Бельгия) и Biogen Idec («Байоджен Айдек», США).

В Латвии Вейтес займется управлением всеми предприятиями группы Olainfarm, стратегическим развитием, а также поиском новых рыночных ниш и расширением рынков сбыта.

Прежний руководитель Olainfarm Лаурис Мациевскис продолжит работу в правлении компании.

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