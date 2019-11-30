Крупные компании снизят цены в Китае

По словам экспертов, компаниям Большой фармы нужно быть готовыми к снижению цен на свою продукцию с целью ее включения в программу лекарственного обеспечения, поскольку Китай является одним из самых важных рынков сбыта. Таким образом компании смогут значительно увеличить прибыль в КНР за счет повышения объема продаж.

По данным агентства Reuters, в перечень препаратов, включенных в программу лекарственного обеспечения, вошли 70 новых лекарственных средств, в т.ч. Perjeta (pertuzumab) компании Roche («Рош») и Xolair (omalizumab) компании Novartis («Новартис»).

Цены на противоопухолевые и противодиабетические препараты снижены в среднем на 65%. Среди них препарат Tyvyt (sintiliumab), разработанный совместно китайской компанией Innovent («Инновент») и американской Eli Lilly («Эли Лилли»). Препарат не продается на западных рынках. Он одобрен только китайским регулятором для лечения классической лимфомы Ходжкина (cHL) или рецидивной и рефрактерной cHL.

Тем не менее, два самых продаваемых в мире противоопухолевых препарата — Keytruda (pembrolizumab) компании Merck & Co (за пределами США и Канады — MSD) и Opdivo (nivolumab) компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») не вошли в программу медицинского страхования.

Илья Дугин

pharmvestnik