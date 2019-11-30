Андрей Кашеваров: вопросы использования параллельного импорта требуют правового решения на уровне ЕАЭС

Российское законодательство запрещает предпринимателям применять параллельный импорт и ввозить на территорию РФ товары для перепродажи без разрешения на это правообладателя. Такой товар будет признан контрафактом, конфискован таможенной службой, а предприниматель понесёт наказание. Однако часто правообладатель злоупотребляет своим исключительным правом: устанавливает монопольно высокие цены на оригинальную продукцию, а также препятствуя в страну её ввозу и выпуску.

Выступая на заседании Комитета по правовому обеспечению бизнеса, заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров отметил, что проблема применения параллельного импорта в настоящее время требует правового решения на уровне Евразийского экономического союза.

«Сейчас основные дискуссии ведутся об использовании параллельного импорта в первую очередь для следующих групп товаров, от импорта которых наиболее всего зависит наша страна, — лекарственные средства, медицинские изделия, а также автомобили и их запчасти», — отметил спикер.

Действительно, легализация параллельного импорта позволила бы разрешить в первую очередь такую проблему, как ценовая, качественная и ассортиментная дискриминация со стороны правообладателей в отношении российских потребителей. Кроме того, эта мера может носить заградительные характер в случае возможного ограничения поставок товара в страну в результате «санкций». Также с разрешением параллельного импорта может идти речь о снятии ограничения на деятельность малого и среднего бизнеса, в частности, о возможности создания дополнительных рабочих мест.

Однако антимонопольное ведомство выделяет и ряд недостатков, которые несёт с собой инициатива:

угроза иностранным инвестициям в экономику стран – членов ЕАЭС;

возможность роста объема контрафакта;

ограничение гарантийного и сервисного обслуживания для потребителя.

В качестве механизма защиты от контрафактной продукции ФАС России предлагает создать специальный таможенный пост для оформления товаров параллельных импортеров. При этом, такое нововведение никак не отразится на традиционных импортёрах, для которых порядок ввоза останется без изменений.

Другим значимым механизмом для защиты от последствий введения параллельного импорта ФАС России считает локализацию производства. Такая мера позволит в том числе защитить интересы компаний, которые уже разместили своё производство в России.

«Мы предлагаем сохранить национальный принцип исчерпания прав для инвесторов, локализовавших производство на территории России. При этом ввоз аналогичного товара правообладателя на территорию страны будет осуществляться с его согласия», — рассказывает заместитель руководителя антимонопольного ведомства.

Он также напомнил участникам заседания о Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации по параллельному импорту, который разрешил ввозить товары без разрешения владельца бренда, завышающего цены. Документ вводит понятие добросовестности правообладателя при реализации и защите интеллектуальных прав.

Завершая выступление, Андрей Кашеваров обозначил последующие шаги ведомства в направлении легализации параллельного импорта в России. Первоначально речь идёт о внесении изменений в договор о ЕАЭС, согласно которому необходимо передать полномочия Межправительственному совету союза по принятию решений о введении в отношении отдельных товаров международного принципа исчерпания прав. Предполагается, что он будет применяться в следующих случаях:

товар недоступен на рынке или доступен в ограниченном количестве;

товар доступен на рынке по завышенным по сравнению с иными странами ценам;

товар доступен в ином ассортименте и качестве по сравнению с иными странами.

«Кроме того планируется, что будет реализован пилотный проект по отдельным группам товаров. Только после того, как мы проверим работу «пилота» на практике, мы сможем оценить дальнейшие перспективы и эффективность реализации положений этого договора», — подытожил спикер.

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