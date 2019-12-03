Chugai продаст компании JW Pharma свою долю в СП в Корее

По условиям договора, Chugai продаст свою долю капитала в C&C компании JWP к 31 декабря 2019 года. C&C станет дочерней компанией JWP в полной собственности последней и продолжит деятельность по поиску новых лекарственных молекул под собственным независимым руководством.

Данное решение было принято после того, как компании договорились о том, что C&C продолжит разработку препаратов-кандидатов, включая лекарственные препараты для лечения атопического дерматита и подагры. По их мнению, C&C способна вести исследовательскую деятельность как юридическое лицо, возглавляемое командой независимых топ-менеджеров. JWP и Chugai продолжают поддерживать партнерские отношения и взаимодействуют преимущественно в разработке и исследованиях кандидатных молекул, открытых C&C.

Татьяна Кублицкая

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