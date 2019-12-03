Chugai продаст компании JW Pharma свою долю в СП в Корее

Японская фармкомпания Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. («Чугаи Фармасьютикал Ко., Лтд.») и южнокорейская JW Pharmaceutical Corporation («Джей-Дабл-Ю Фармасьютикал Корпорейшн»; JWP) договорились об изменении структуры собственного капитала в действующем в Корее совместном предприятии (СП) C&C Research Laboratories («Си энд Си Рисёрч Лэбораториз»; C&C), сообщает портал BiospectrumAsia.
По условиям договора, Chugai продаст свою долю капитала в C&C компании JWP к 31 декабря 2019 года. C&C станет дочерней компанией JWP в полной собственности последней и продолжит деятельность по поиску новых лекарственных молекул под собственным независимым руководством.
Данное решение было принято после того, как компании договорились о том, что C&C продолжит разработку препаратов-кандидатов, включая лекарственные препараты для лечения атопического дерматита и подагры. По их мнению, C&C способна вести исследовательскую деятельность как юридическое лицо, возглавляемое командой независимых топ-менеджеров. JWP и Chugai продолжают поддерживать партнерские отношения и взаимодействуют преимущественно в разработке и исследованиях кандидатных молекул, открытых C&C.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik