В Пробиотек разработан метод анализа российского препарата для диагностики рака простаты

Препарат представляет собой конъюгат из специфического субстрата для простат-специфичного мембранного антигена (ПСМА) и диагностического агента Су7.

ПСМА — маркер в диагностике рака предстательной железы (РПЖ), а его субстраты могут быть использованы как средства адресной доставки диагностических и терапевтических агентов. Диагностический агент Су7 позволяет визуализировать клетки опухоли.

Селективный и высокочувствительный биоаналитический метод был успешно применен при анализе образцов плазмы крови в рамках исследования фармакокинетики «ПСМА-Диаг» после однократного внутривенного введения крысам и кроликам.

Результаты анализа показали низкую токсичность «ПСМА-Диаг». Полученные фармакокинетические данные будут использованы для дальнейших исследований препарата.

«Повышение эффективности и безопасности диагностики и терапии онкологических заболеваний — одно из важнейших направлений современной медицины, — комментирует Владимир Писарев, директор ГК «Пробиотек». — И для нас очень важно, что мы вносим свой вклад в разработку препарата, который поможет повысить эффективность и снизить токсичность диагностики рака предстательной железы».

* ВЭЖХ-МС/МС — высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) с тандемным (МС/МС) масс-спектрометрическим детектором.

Источник: ГК «Пробиотек»

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