В Пробиотек разработан метод анализа российского препарата для диагностики рака простаты

В биоаналитической лаборатории «Пробиотек» разработан и валидирован ВЭЖХ-МС/МС* метод количественного определения диагностического препарата «ПСМА-Диаг». Это инновационный российский препарат, который предназначен для интраоперационной диагностики рака предстательной железы.
Препарат представляет собой конъюгат из специфического субстрата для простат-специфичного мембранного антигена (ПСМА) и диагностического агента Су7.
ПСМА — маркер в диагностике рака предстательной железы (РПЖ), а его субстраты могут быть использованы как средства адресной доставки диагностических и терапевтических агентов. Диагностический агент Су7 позволяет визуализировать клетки опухоли.
Селективный и высокочувствительный биоаналитический метод был успешно применен при анализе образцов плазмы крови в рамках исследования фармакокинетики «ПСМА-Диаг» после однократного внутривенного введения крысам и кроликам.
Результаты анализа показали низкую токсичность «ПСМА-Диаг». Полученные фармакокинетические данные будут использованы для дальнейших исследований препарата.
«Повышение эффективности и безопасности диагностики и терапии онкологических заболеваний — одно из важнейших направлений современной медицины, — комментирует Владимир Писарев, директор ГК «Пробиотек». — И для нас очень важно, что мы вносим свой вклад в разработку препарата, который поможет повысить эффективность и снизить токсичность диагностики рака предстательной железы».
* ВЭЖХ-МС/МС — высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) с тандемным (МС/МС) масс-спектрометрическим детектором.
Источник: ГК «Пробиотек»