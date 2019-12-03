В Минсвязи раскритиковали предложение запретить рекламу лекарств

Запрет рекламы лекарств лишит потребителей возможности выбора медикаментов и сделает их заложниками недобросовестных медиков. Такое мнение высказал замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, комментируя предложение депутата Ярослава Нилова о запрете рекламы лекарств.

«Мы уже говорили на эту тему. Считаем, что отмена рекламы лекарств лишит людей возможности выбора и сделает заложниками недобросовестных медиков, находящихся в сговоре с фармкомпаниями», — сообщил Волин.

Ранее глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов высказал предложение полностью запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов.

«Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов», — сказал Нилов на открытии Российской недели здравоохранения.

Он уточнил, что лекарства — это социальный продукт, люди тратят на их приобретение достаточно большие средства и покупают медикаменты под сильным давлением рекламы.

«Уже бьют тревогу наши фармпроизводители, которые говорят, мы не имеем возможности выделять такие бюджетные средства на продвижение своих товаров. В аптечных сетях мы видим засилье иностранщины и наши производители не в состоянии даже выставлять там свой товар», — пояснил Нилов.

В Минздраве сообщили, что пока не получали предложений депутата по рекламе лекарств, а при получении инициатива будет рассмотрена с привлечением экспертов.

«Указанная инициатива в Минздрав России не поступала. При поступлении она будет тщательно рассмотрена с привлечением представителей экспертного сообщества», — сообщали ранее в пресс-службе Минздрава.

rns.online