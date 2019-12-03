В Китае вступил в силу пересмотренный Закон КНР о контроле над медикаментами

В Китае сегодня вступил в силу пересмотренный Закон КНР о контроле над медикаментами, принятый высшим законодательным органом в рамках усилий страны по усилению надзора за обеспечением безопасности лекарственных средств.

Пересмотренный закон, направленный на решение важных проблем фармацевтической отрасли, таких как контрафактные, некачественные лекарственные средства и высокие цены на медикаменты, устанавливает самые строгие стандарты и жестокие меры контроля за всем процессом цепочки производства, включая исследования и разработки, производство, продажу, использование и управление медикаментами.

Пересмотренный закон вводит механизм «полного прослеживания» и систему отзыва лекарственных средств. Он также охватывает онлайн-продажу лекарств, новую область, которая нуждается в более качественном контроле.

Новая редакция также увеличивает как нижний, так и верхний пределы штрафов в законе. Например, производители поддельных лекарств будут штрафоваться на сумму, которая от 15 до 30 раз превышает их доходы. До пересмотра закона подобный штраф исчислялся от двукратного до пятикратного размера дохода.

Закон предусматривает несколько случаев применения более сурового наказания за, в частности, производство и продажу поддельных или некачественных лекарств, предназначенных для детей и беременных женщин.

Закон КНР о контроле над медикаментами был впервые принят в 1984 году. Его пересмотр в августе текущего года стал первым после редакции Закона от 2001 года.

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