С 1 декабря 2019 года список сильнодействующих веществ увеличивается на три препарата

Список сильнодействующих и ядовитых веществ для статьи 234 Уголовного кодекса пополнился тремя новыми позициями: в него включили препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2019 года № 667 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964», дополняющее список, вступает в силу 1 декабря.

Все три препарата входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Но в силу своих свойств они также являются «объектами злоупотреблений, в том числе привлекают лиц, страдающих наркотической зависимостью», пояснили в кабмине это решение.

Как ранее разъяснял Росздравнадзор, внесение препаратов в список сильнодействующих и ядовитых веществ не влечёт изменения порядка отпуска таких лекарств из аптек. Это значит, что если такой медикамент не является рецептурным, то провизоры не вправе требовать от покупателей рецепт. Впрочем, все три «новичка» в этом списке к таким не относятся — их можно купить только при наличии рецепта врача.

Внесение препаратов в упомянутый список означает, что теперь производство, перевозку, продажу и прочие действия с ними можно совершать только при наличии соответствующей лицензии. Если, например, в магазине нет лицензии на фармацевтическую деятельность, то закупать, хранить и продавать такие препараты предприятие не может — это незаконно. При этом лицензиаты обязаны выполнять все требования выданного им разрешения. Например, в аптеке все помещения, где хранятся сильнодействующие вещества, следует укреплять и оснащать охранной сигнализацией.

Статья 234 УК РФ, для которой Правительство определяет список сильнодействующих и ядовитых веществ, устанавливает ответственность за их незаконный оборот в целях сбыта. Сюда относится изготовление, покупка, хранение, перевозка или пересылка, а также непосредственно незаконный сбыт таких препаратов и оборудования для их изготовления. Все эти преступления влекут разные санкции, в том числе лишение свободы на срок до трёх лет. Если незаконным оборотом занималась группа лиц по предварительному сговору, то тюремный срок вырастет до пяти лет. А за незаконный оборот препаратов в особо крупном размере (для каждого вещества он разный), виновные могут попасть за решётку на восемь лет.

gmpnews