«Роскосмос» в 2022 году выведет на рынок аппарат для лечения онкозаболеваний методом термоабляции

Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК, входит в ГК «Роскосмос») представила прототип перспективного аппарата локальной деструкции (АЛД) новообразований при онкологических заболеваниях. Объем инвестиций в разработку медизделия оценивается в 120 млн рублей. Серийное производство АЛД запланировано на 2021 год, поставки в медучреждения намечены на 2022 год. Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК, входит в ГК «Роскосмос») представила прототип перспективного аппарата локальной деструкции (АЛД) новообразований при онкологических заболеваниях. Объем инвестиций в разработку медизделия оценивается в 120 млн рублей. Серийное производство АЛД запланировано на 2021 год, поставки в медучреждения намечены на 2022 год.

Проект реализуется в партнерстве с ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н.А. Пилюгина» (ФГУП «НПЦАП»), компанией «Техносвет», МГМСУ им. А.И. Евдокимова и Самарским государственным медицинским университетом. Аппарат будет строиться по модульному принципу, сочетая различные методы локальной деструкции – радиочастотной, микроволновой абляции и других. АЛД рассчитан на лечение форм первичного рака или вторичных злокачественных образований в случае, если размер опухоли не превышает 5 см.

Как отмечают в компании, конкурентное преимущество отечественной разработки состоит в интеграции АЛД с автоматической системой хирургической навигации «Автоплан». Ориентировочная стоимость аппарата составит 2 млн рублей. Первые 20 медизделий ОРКК намерена отгрузить заказчикам в 2022 году.

В августе 2019 года ФГУП «НПЦАП» и компания «Техносвет» подписали меморандум о производстве и выводе на рынок третьего поколения аппарата для лечения злокачественных опухолей методом термоабляции – установки для радиочастотной абляции и коагуляции «Метатом-3». Установка разрабатывалась с 2013 по 2018 год по ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», общий объем финансирования со стороны Минпромторга составил 48 млн рублей. В июне 2018 года медизделие получило регистрацию в Росздравнадзоре, аппарат прошел клинические и постклинические испытания в РНЦРР Минздрава РФ и Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.