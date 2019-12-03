Sanofi за $350 млн продаст Baxter хирургический бренд Seprafilm

Американская фармкомпания Baxter 2 декабря сообщила о соглашении с французской Sanofi по приобретению у нее прав на хирургические материалы Seprafilm за $350 млн. Сделка будет оплачена наличными средствами Baxter. Американская фармкомпания Baxter 2 декабря сообщила о соглашении с французской Sanofi по приобретению у нее прав на хирургические материалы Seprafilm за $350 млн. Сделка будет оплачена наличными средствами Baxter.

Продажа этого подразделения Sanofi является частью плана реструктуризации французской фармкомпании, разработанного исполнительным директором Полом Хадсоном. Закрытие сделки запланировано на первый квартал 2020 года.

Хирургическая пленка Seprafilm была унаследована Sanofi в 2011 году вместе с портфелем приобретенной ею компании Genzyme. Продукт предназначен для профилактики кровотечений при лапароскопических операциях.

В сентябре 2019 года Sanofi продала еще один непрофильный актив – индийскую промплощадку чешской Zentiva (до 2018 года принадлежала Sanofi). Сумма сделки оценивается в $36,5 млн.

Sanofi – фармацевтическая корпорация со штаб-квартирой в Париже и представительствами в более чем ста странах мира. Основными продуктами Sanofi являются вакцины, оригинальные инсулины, а также препараты для лечения редких и эндокринных заболеваний. Консолидированная выручка компании за 2018 год составила 34,5 млрд евро, чистая прибыль – 4,4 млрд евро.

Baxter – американская фармкомпания со штаб-квартирой в Дирфилде, США. Основными направлениями деятельности являются разработка и производство средств для лечения гемофилии, заболеваний почек и иммунной системы. Выручка компании за 2018 год составила $2,6 млрд, чистая прибыль – $354 млн.