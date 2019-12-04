Минздрав ведёт переговоры с производителями препаратов для пациентов с муковисцидозом

Несколько дней назад в социальных сетях опубликованы письма от фармкомпаний GSK Россия (от 8 июля 2019 года) и Teva от 8 ноября 2019 года) о превращении поставок в Россию антибиотиков «Фортум» и «Колистин», а также аналогичное сообщение «Р-Фарм», который поставляет в Россию антибиотик «Тиенам» компании MSD.

Родители больных детей подняли тревогу в интернете, в также провели серию одиночных пикетов у здания Минздрава.

«Минздрав не может повлиять на решение компании отозвать с рынка препарат, — рассказала Елена Максимкина. — Компания MSD заявляет, что не будет поставлять препарат, так как в принципе прекращает производство. С другими производителями и не только по этим антибиотикам мы ведём переговоры». По ее словам, Teva вносит изменения в регистрационное досье и с этим Саяна приостановка поставок. Минздрав Мы будет способствовать сокращению сроков. Более 1300 упаковок «Колистина» сейчас есть в наличии.

Об итогах общения с представителями GSK она не сообщила.

Елена Максимкина добавила, что национальные научные медицинские центры по заданию Минздрава собрали информацию о потребности онкологических препаратов, лекарств для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также централизованно закупаемых антиретровирусных препаратов и лекарств по программе ВЗН. Со всеми производителями, по лекарствам которых есть проблемы, проводятся совещания, чтобы выяснить возможности поставок на рынок препаратов на трехлетний период.

Елена Калиноская

pharmvestnik