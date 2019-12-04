DSM Group: В октябре средняя стоимость упаковки лекарственного препарата выросла на 7,6%

В сравнении с октябрем 2018 года в этом году рынок показал прирост реализации на 5,6%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в октябре по сравнению с сентябрем выросла на 7,6% и составила 206,6 руб.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые десять месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублевом эквиваленте составило 2,4%. Общая емкость составила 833 млрд руб.

В структуре коммерческого рынка лекарственных препаратов в октябре 2019 года по ценовым сегментам преобладают препараты стоимостью от 150 до 500 руб. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,7% относительно октября 2018 года и составил 3,8%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50–150 руб. составила 11,1% (+0,1%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150–500 руб. сократился с 43,1% в октябре 2018 года до 42,7% в октябре 2019 года. Доля дорогостоящих препаратов за год выросла до 42,5%.

По итогам октября 2019 года 60,2% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 31,6%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам октября 2019 года на 35,2% был представлен рецептурными препаратами и на 64,8% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в октябре 2019 года возглавила компания Bayer, на втором месте – «Отисифарм», на третьем – Novartis.

Топ-3 брендов по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам октября 2019 года состоял из таких препаратов, как «Ксарелто» (0,9%), «Нурофен» (0,8%), «Детралекс» (0,7%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в октябре 2019 года увеличился на 9,0% относительно сентября и составил 6,2 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в сентябре 2019 года вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 30,8 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем выросла на 6,4% и составила 201,9 руб. Топ-3 производителей БАД занял 27,0% рынка в октябре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,2%), Solgar Vitamin And Herb (6,6%) и PharmaMed (5,2%).

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