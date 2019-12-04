«Почта России» открыла первые аптеки в своих отделениях DSM Group: В октябре средняя стоимость упаковки лекарственного препарата выросла на 7,6% » Коллегия ЕЭК утвердила Руководство по доклиническим исследованиям безопасности лекарств Коллегия ЕЭК 26 ноября утвердила Руководство по доклиническим исследованиям безопасности в целях проведения клинических исследований и регистрации лекарственных препаратов. Целью документа является установление единого порядка проведения доклинических исследований безопасности лекарств для их последующей регистрации в рамках ЕАЭС. Руководство применяется на этапе разработки препаратов и содержит общие требования к процессу доклинической разработки лекарственных препаратов. В нем отражена взаимосвязь между необходимостью проведения доклинических исследований и проведением клинических исследований с участием человека. Планирование и дизайн доклинических исследований и клинических исследований с участием человека основываются на подходе, удовлетворительном с научной и этической точек зрения. Доклиническая оценка безопасности лекарственных препаратов предусматривает проведение: — фармакологических исследований; — исследований общетоксических свойств; — токсикокинетических и доклинических фармакокинетических исследований; — исследований репродуктивной токсичности; — исследований генотоксичности; — оценки канцерогенного потенциала в отношении лекарственных препаратов, вызывающих особые опасения или предназначенных для длительного применения. Решение вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты его официального опубликования, которое состоялось 29 ноября 2019 года. Елена Сидорова

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