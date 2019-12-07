«Фармасинтез» нацелился на рынок АРВ-препарата ралтегравир объемом свыше 6,5 млрд рублей

Компания «Фармасинтез» Викрама Пунии 6 декабря подала документы на госрегистрацию Ралтегры (ралтегравир), используемого для лечения ВИЧ-инфекции и пока представленного в России только оригинальным препаратом Исентресс от MSD. Совокупный объем региональных и централизованных закупок препарата за восемь месяцев 2019 года составил 6,5 млрд рублей. Компания «Фармасинтез» Викрама Пунии 6 декабря подала документы на госрегистрацию Ралтегры (ралтегравир), используемого для лечения ВИЧ-инфекции и пока представленного в России только оригинальным препаратом Исентресс от MSD. Совокупный объем региональных и централизованных закупок препарата за восемь месяцев 2019 года составил 6,5 млрд рублей.

Клинические исследования Ралтегры завершились в сентябре 2019 года. Регистрация препарата, согласно действующему регламенту 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», займет до 160 рабочих дней. Патентная защита оригинального Исентресса действует по меньшей мере до 2021 года.

Единственным поставщиком Исентресса для Минздрава, по результатам мониторинга Vademecum, в 2019 году стал «Р-Фарм». Компания Алексея Репика по шести контрактам поставила препарат на 2,9 млрд рублей. Объем региональных закупок, по данным Headway Company, составил 3,6 млрд рублей. Самым крупным заказчиком стала Москва – 3,1 млрд рублей.

Ингибиторы интегразы, к которым относится ралтегравир, рекомендованы международными руководствами по терапии ВИЧ-инфекции в качестве первой линии терапии, однако в российских руководствах занимают пока третью линию, поскольку стоимость года терапии ими может достигать 120 тысяч рублей на одного пациента. Доля российских пациентов, которым показаны ингибиторы интегразы, составляет 15%. Всего на диспансерном учете в России состоят более 700 тысяч людей с ВИЧ.

«Фармасинтез» – российская фармкомпания, основанная Викрамом Пунией в 1997 году. Основную выручку компании приносят дженерики АРВ-препаратов, их централизованные продажи через дистрибьюторов «Биотэк» и «Р-Фарм» в 2018 году превысили 5,4 млрд рублей. Выручка «Фармасинтеза» за 2018 год, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 12,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1,7 млрд рублей.