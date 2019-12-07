«Швабе» запустил в серийное производство линейку инфузионной техники

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил в серийное производство медицинское оборудование для инфузионной терапии. Изделия могут применяться в хирургии, онкотерапии, акушерстве, гинекологии и других направлениях медицины. Новая продукция представлена на 29-й Международной выставке «Здравоохранение-2019», которая проходит со 2 по 6 декабря в московском Экспоцентре.

Линейка инфузионной техники запущена в серию под торговой маркой MEDEV. Производство организовано на Новосибирском приборостроительном заводе холдинга «Швабе». Оборудование уже доступно в продаже на территории России.

«Для инфузионной терапии в российских медучреждениях используется преимущественно зарубежное оборудование. Наша задача – предложить адекватную по цене и качеству альтернативу импорту. Новая инфузионная техника «Швабе» соответствует высоким мировым стандартам и может составить конкуренцию существующим моделям. Оборудование прошло процедуру регистрации и разрешено к применению на территории России. В настоящее время ведутся переговоры с рядом регионов», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В серию под торговой маркой MEDEV запущены инфузионные насосы – шприцевой и перистальтический, а также стыковочная станция, которая объединяет приборы в одну систему. Одновременно установка способна координировать работу 15 изделий.

Оборудование предназначено для непрерывного внутривенного введения лекарственных препаратов и подходит для применения в стационарных и амбулаторных лечебных учреждениях, а также в машинах скорой помощи.

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.

gmpnews