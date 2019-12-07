В октябре 2019 года существенно сократился натуральный объём производства ЛП в России

За период с января по октябрь 2019 г. объём производства ЛП в России составил 341,3 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Долгосрочная рублёвая динамика продолжила бить рекорды, прирост к январю-октябрю 2018 г. составил 23,6%. Натуральные объёмы отгрузок при этом продемонстрировали весьма умеренные темпы роста, всего 0,8% в упаковках и 0,4% в минимальных единицах дозирования (МЕД). Суммарный натуральный объём производства ЛП составил с начала года 3,5 млрд упак. и порядка 57,9 млрд МЕД, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Сокращение долгосрочной натуральной динамики отгрузок связано со сравнительно низкой активностью производителей по итогам октября 2019 г. Натуральная динамика в упаковках относительно аналогичного месяца 2018 г. составила -29%. Причём в основном речь шла о препаратах стоимостью ниже средней. Сокращались отгрузки как Rx, так и ОТС категорий, правда общая тенденция здесь не изменилась, производство безрецептурных препаратов падало сильнее.

Суммарно за 10 месяцев 2019 г. динамика по производству рецептурных препаратов в упаковках составила 11,5%. Лидируют за период в абсолютном выражении «Озон» и «Атолл», на эти два предприятия приходится 13,2% от общего объёма выпуска Rx препаратов за период. Обе компании при этом демонстрируют внушительную динамику, соответственно 37% и 27%. Это, впрочем, далеко не рекорд. В топ-20 производителей рецептурных препаратов максимальными темпами роста характеризовался «Гедеон Рихтер», отгрузки за год выросли на 65%. Рост обеспечили в основном препараты Верошпирон (отгрузки выросли в 4,7 раза) и Эквапресс (в 3,6 раза). Второй результат в «двадцатке» по натуральной динамике принадлежит компании «Красфарма», здесь в лидерах закономерно антибиотики. Отметим, в частности, Цефазолин (отгрузки выросли за год в 5,7 раз в упаковках) и Имипенем+Циластатин (в 4,2 раза).

По группе ОТС препаратов за январь-октябрь 2019 г. прирост отгрузок в упаковках составил -5,8%. Лидирует по абсолютному объёму производства «Фармстандарт», на компанию приходится 18,9% общего объёма производства безрецептурных ЛП за период. Динамика отгрузок по корпорации относительно скромная +3% в упаковках. Максимальные темпы роста производства в топ-20 зафиксированы у «Ивановской фармацевтической фабрики», за год отгрузки ОТС препаратов компании выросли на 30% в упаковках. Больше всего росли отгрузки препарата Гальманин (применяется для лечения экземы и гипергидроза стоп), за год отгрузки выросли в 14,8 раза.

Значительной динамикой производства характеризовались так же такие «традиционные» препараты как: Натрия тетраборат (отгрузки выросли за год в 5,2 раза) и Аммиак (в 2,8 раза). Второй результат по динамике отгрузок в группе ОТС принадлежит «Самарамедпром» (+28%). Здесь продолжает ставить рекорды Пертуссин, за год отгрузки последнего выросли в 10,6 раз.

gmpnews