Комитет Госдумы поддержал необходимость переходного периода внедрения маркировки лекарств

Переходу к обязательной маркировке лекарств должен предшествовать полугодовой переходный период — до 1 июля 2020 года. Это предполагает поправка, подготовленная ко второму чтению законопроекта, вносящего ряд изменений в закон об обращении лекарственных средств.

Среди авторов поправки — первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Действующее законодательство предполагает, что маркировка лекарств должна стать обязательной с 1 января 2020 года, при этом проблемы с готовностью к внедрению маркировки были выявлены у всех участников рынка, начиная от производителей и заканчивая аптеками. Об этом свидетельствуют многочисленные совещания, круглые столы и Парламентские слушания в Государственной Думе.

Согласно предложенной поправке, «лекарственные препараты для медицинского применения, произведённые до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности». Аналогичная норма будет действовать в отношении препаратов для лечения «семи высокозатратных нозологий», но только тех, которые были произведены до 31 декабря 2019 года.

В ходе заседания комитета парламентарии поддержали предложенную поправку и рекомендовали принять законопроект во втором чтении.

Документ был подготовлен в целях исключения дублирующих и избыточных механизмов контроля в рамках ведения государственного реестра лекарственных средств, совершенствования государственного регулирования в части регистрации фармацевтических субстанций, а также продления срока подготовки к введению обязательной маркировки лекарств.

ФОТО: АГН МОСКВА

pnp