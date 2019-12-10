Doctor Index: в онлайн-контакте с пациентами находятся 65% врачей

С 2015 года постепенно уменьшается доля врачей, которые общаются с пациентами только очно. В нынешнем году только 35% врачей не использовали электронные способы коммуникации с пациентами, что на 15% меньше, чем четыре года назад. К такому выводу пришли специалисты аналитического подразделения профессиональной соцсети «Доктор на работе» Doctor Index. В опросе, регулярно проводившемся с 2016 года, в этот раз приняли участие 2,5 тысячи человек. С 2015 года постепенно уменьшается доля врачей, которые общаются с пациентами только очно. В нынешнем году только 35% врачей не использовали электронные способы коммуникации с пациентами, что на 15% меньше, чем четыре года назад. К такому выводу пришли специалисты аналитического подразделения профессиональной соцсети «Доктор на работе» Doctor Index. В опросе, регулярно проводившемся с 2016 года, в этот раз приняли участие 2,5 тысячи человек.

Около половины опрошенных (49%) ежедневно проводят в интернете по 1-2 часа, 28% респондентов – 2–4 часа. Менее часа в день пользуются интернетом только 14% участников опроса. Для сравнения: в 2016 году доля по этому показателю составляла 36%.

Доля врачей, обладающих смартфоном в личном или служебном пользовании, выросла с 53% в 2016 году до 71% в 2019-м. На втором месте по популярности среди гаджетов держатся персональные компьютеры, хотя с 2016 года их доля снизилась с 75% до 67%. Ноутбуками пользуются 44% респондентов.

Во время приема пациента ноутбук и персональный компьютер используют 49% респондентов, смартфоны и планшеты – 27%. Подавляющее большинство (65%) готовы вести коммуникацию со своим пациентом онлайн, причем при помощи нескольких каналов одновременно. К WhatsApp и Hangouts обращаются 40% врачей, 25% используют SMS или iMessage, 23% ведут переписку по электронной почте, 14% отвечают пациентам в социальных сетях, а 13% общаются в Skype или Viber.

Большинство респондентов – 66% – обращаются к специализированным социальным сетям, 59% – к медицинским новостным порталам, 57% – к сайтам медицинских журналов, 51% – к онлайн-справочникам. С 2016 года заметнее прочих площадок упала популярность форумов – с 72% до 32%. В то же время вдвое выросла востребованность специализированных приложений: если раньше к ним обращались всего 6% респондентов, то сейчас цифра выросла до 12%.

«Несмотря на то что тренды, рынок и контекст вокруг него постоянно изменяются, влияние интернета на взаимоотношения между врачом и пациентом, между врачом и фармацевтическим бизнесом продолжает расширяться. Если говорить о каналах коммуникации, то рост показывают те, внутри которых возможна персонализация, будь то личное общение в мессенджерах, специальные приложения или профессиональные сообщества в социальных сетях», – прокомментировали результаты исследования в «Доктор на работе».

В 2017 году Аналитический центр Vademecum и Doctor Index изучали степень вовлеченности врачей в дистанционные консультации. Оказалось, что накануне вступления в силу Закона о телемедицине только 19,95% респондентов использовали сервисы для телемедицинских консультаций формата «врач – врач» и всего 8,34% – сервисы «врач – пациент».

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