Аптека «Эскулап» оштрафована на 750 тысяч рублей за продажу «Витрум Бэби»

Факт продажи жевательных таблеток «Витрум Бэби», регистрация которых была отменена в июле этого года, был установлен сотрудниками МВД в начале августа. Отпуск лекарственного средства был произведен заведующей аптекой. По какой причине оно не было изъято из обращения, женщина пояснять отказалась. Материалы проверки были переданы в территориальный орган Росздравнадзора, а тот обратился в суд с требованием привлечь заведующую и юрлицо к административной ответственности.

Мировой судья оштрафовал руководителя аптеки на 100 тысяч рублей, однако она обжаловала это решение и добилась снижения размера штрафа до 50 тысяч рублей.

Арбитражный суд Ростовской области учел, что ранее «Эскулап» не привлекался к административной ответственности, и назначил наказание ниже низшего предела санкции – 750 тысяч рублей.

В октябре другое аптечное учреждение Ростова за аналогичное правонарушение было оштрафовано на полмиллиона рублей Не исключено, что «Эскалапу» также удастся уменьшить размер санкции в апелляционной инстанции.

Екатерина Погонцева

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