Доля российских антиастматических препаратов достигла 37%

Первый Всемирный Астма-день прошел в 1998 году в Барселоне с участием 35 стран. Ежегодно число стран участвующих в этом проекте увеличивается. За последние два десятка лет заболеваемость бронхиальной астмой (БА) выросла, и сегодня в мире насчитывается около 300 миллионов астматиков. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний, которому подвержены все люди вне зависимости от пола и возраста.

По данным AlphaRM, объем продаж ЛП группы R3 «Антиастматические и препараты для лечения хронической обструктивной болезни легких»с января по октябрь 2019 года составил в денежном выражении 11,5 млрд руб., что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в натуральном выражении — 28 млн уп. (+11% к YTD’10 18).

В денежном выражении лидирующими стали препараты ценового сегмента от 1000 до 3000 руб., их доля составила 55%. В упаковках на первой строчке ЛП, средняя цена которых менее 300 руб., с долей 65%. Минимальные продажи и в стоимостном, и в натуральном выражениях продемонстрировали препараты дорогостоящего ценового сегмента (более 3000 руб.)

С января по октябрь 2019 года локализация производства препаратов группы R3 распределилась следующим образом: 63% продаж в денежном выражении занимают импортные ЛП, а 37% — отечественные. Лидерами по реализации препаратов для лечения бронхиальной астмы на фармацевтическом рынке России стали средства с действующим веществом «Аминофиллин» (доля 43,42%). Их средняя цена составила 20,77 руб. На первой строчке по продажам среди импортных препаратов — МНН «Ипратропия бромид+Фенотерол» (доля 31,44%) со средней ценой 370 руб.

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